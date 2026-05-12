Ecopetrol comprará con deuda una empresa brasilera que produce hidrocarburos. ¿Cambio de chip?

No deja de sorprender que Ecopetrol avance con pies de plomo en la adquisición del control de la empresa brasilera Brava Energy, según explicó Juan Carlos Hurtado, presidente (e) de la compañía estatal colombiana, durante la presentación de los resultados que, entre otras, registraron reducción en ingresos y utilidades.

La compañía lanzará una OPA (Oferta Pública de Adquisiciones) para quedarse con el 51 % de Brava, lo que hará con un crédito bridge (o crédito puente).

Aunque es positivo que la empresa estatal se enfoque en los hidrocarburos, principalmente ahora que parece haber un terreno fértil para aumentar ingresos, por la expectativa de un precio del petróleo al alza debido al conflicto en Oriente Medio, llama la atención la decisión, la cual, según confirmó Hurtado, obedece a un plan estratégico que busca “la diversificación del negocio tradicional”.

Ecopetrol redujo sus ingresos y utilidades: impuestos y dólar barato golpearon sus cuentas

Brava tiene varios plus que fueron mencionados por Hurtado. Por ejemplo, “al cierre de 2025, Brava reportó un ebitda de 806 millones de dólares. Es el 7 % adicional al margen que hoy representa el Grupo Ecopetrol”. Igualmente, hay coincidencias entre lo que trabaja la empresa brasilera y la estatal colombiana, según confirmó el presidente encargado, por lo que Ecopetrol podría trasladar el conocimiento que tiene y maximizar así la rentabilidad de los activos que tiene Brava en tierra.

Ello, porque también cuenta con operación offshore, es decir, costa afuera, que es uno de los negocios que tiene la petrolera estatal en la actualidad, con el Permian, con alta rentabilidad. “Podemos aprender de ellos con los activos costa afuera, que podemos escalar para traer al país”, dijo Hurtado.

Juan Carlos Hurtado, presidente (e) de Ecopetrol Foto: Ecopetrol / Youtube

El interrogante que flota en el ambiente es si hay un cambio de chip, pues el Gobierno Petro no es partidario de ponerles tanto el pedal a negocios con hidrocarburos, en medio de una apuesta por la transición energética hacia otras fuentes más amigables con el medioambiente.