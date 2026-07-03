La acción de Ecopetrol se estrella con la realidad. Ya borró medio año de entusiasmo

Hasta el 21 de junio, cuando Abelardo De La Espriella fue elegido nuevo presidente de Colombia, la acción de Ecopetrol era la estrella del mercado de valores nacional, con una valorización del 63 por ciento desde enero hasta esa fecha. No obstante, luego de conocerse el resultado electoral, la acción no ha parado de caer y en dos semanas prácticamente borró la mitad de las ganancias que había logrado este año (hoy renta un 32 por ciento).

Ese comportamiento parece contradecir los argumentos que habían impulsado los títulos de la iguana, que precisamente venían subiendo ante la expectativa de un cambio de ciclo político, en el que se le volvería a dar impulso a la actividad petrolera.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, señaló qué harán con Ecopetrol desde el 7 de agosto

Andrés Moreno, economista experto en temas bursátiles, explica que la acción de Ecopetrol ya había anticipado la llegada de De La Espriella, pues pasó de costar 1.700 pesos en octubre del año pasado a 3.050 el viernes antes de elecciones. Por eso, muchos vendieron para tomar utilidades.

No obstante, advierte que la recuperación no se sostuvo, pues la mayor empresa del país ya no es la misma de 2022: sus ingresos y utilidades han caído, y enfrenta serios problemas de gobierno corporativo. La situación llegó a tal punto que incluso su sindicato, que había respaldado al presidente Gustavo Petro, salió a controvertir el manejo que se le estaba dando a la petrolera.

Andrés Moreno, analista bursátil Foto: FACEBOOK ANDRÉS MORENO JARAMILLO

A lo anterior se suma un cambio determinante para Ecopetrol: en pleno proceso electoral, el precio del barril de petróleo llegó a 114 dólares en mayo por el conflicto en Irán, pero justamente para la segunda vuelta cayó hasta 70 dólares.

Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas de Davivienda Corredores, indica que la cotización del crudo hizo que las acciones de las principales petroleras del mundo subieran entre 30 y 40 por ciento cuando el barril estuvo alto y que luego cayeran entre 11 y 23 por ciento. Por eso, dice que la caída de Ecopetrol no necesariamente refleja una pérdida de optimismo de los inversionistas frente a lo que puede venir para la compañía. “Nuestros cálculos nos dan que la acción de Ecopetrol en 2.400 pesos (el 2 de julio estaba en 2.470) está cerca de su valor justo, pero podría revisarse al alza dependiendo de los planes que se presenten para la compañía, si se abre la posibilidad del fracking y de los cambios en su gobierno corporativo”, precisa.

Germán Cristancho, gerente de Investigaciones de Davivienda Corredores. Foto: GERMÁN CRISTANCHO

En entrevista con SEMANA, el designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez, asegura que una de las primeras acciones del Gobierno entrante será convocar a una asamblea de accionistas para devolverle a Ecopetrol su funcionalidad y su capacidad de operar. “Es que han nombrado gente que no sabe nada de petróleo ni de gas”. Agrega que es válido hacer una transición energética, pero desde la posición de independencia energética, un factor que el país ha venido perdiendo.

Precio de la acción de Ecopetrol Foto: Portal Financiero del Grupo Aval

Omar Suárez, gerente de Renta Variable de Aval Casa de Bolsa, subraya que, aun cuando existe optimismo por la posibilidad de un presidente promercado, el panorama seguirá siendo retador. “Incluso si se abre la puerta al fracking, el Congreso estará muy dividido, lo que dificultará la aprobación de todos los cambios que se requieren”, señala.