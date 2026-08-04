Al cierre del primer semestre, el mercado de capitales mantuvo el buen dinamismo de 2025

El mercado de capitales colombiano mantuvo durante el primer semestre de 2026 la recuperación que había comenzado el año pasado y registró un mayor dinamismo en la negociación de acciones, títulos de renta fija y derivados.

De acuerdo con el balance de la Bolsa de Valores de Colombia, el volumen promedio diario negociado en acciones aumentó 81 % frente al promedio de 2025, impulsado por una mayor actividad tanto en el mercado local como en el Mercado Global Colombiano y en las operaciones de fondeo.

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En conjunto, el mercado accionario local y el Mercado Global Colombiano movilizaron diariamente 265.709 millones de pesos. De esta cifra, 243.421 millones correspondieron a valores colombianos, el nivel más alto registrado desde 2019 y muy superior a los 131.261 millones observados en 2025.

Durante los primeros seis meses del año se negociaron 28,97 billones de pesos en acciones locales y otros 2,65 billones en acciones y fondos bursátiles internacionales disponibles a través del Mercado Global Colombiano.

Andrés Restrepo, gerente Bolsa de Valores de Colombia. Foto: Bolsa de Valores de Colombia. /

El aumento de la liquidez estuvo acompañado por una valorización de las acciones. El índice MSCI Colcap subió 9,72 % en pesos durante el semestre y alcanzó un retorno total de 12,51 %, al incluir los dividendos distribuidos por las empresas. Medido en dólares, el retorno total llegó a 23,46 %, beneficiado también por la apreciación del peso colombiano.

Entre las compañías con mejor comportamiento estuvieron Ecopetrol, cuya acción se valorizó 30,21 %; ISA, con 19,63 %; Grupo Éxito, con 14,45 %; Preferencial Aval, con 13,38 %, y Preferencial Cibest, con 13,01 %.

Retorno % precios 2026 - Canasta MSCI COLCAP Foto: BVC

Ecopetrol también se mantuvo como la acción más negociada, con un promedio diario de 75.155 millones de pesos y una participación de 31,5 % en el mercado local. Le siguieron Preferencial Cibest, Cibest, el fondo ICOLCAP e ISA.

La mayor actividad fue impulsada especialmente por los inversionistas extranjeros, cuyo volumen negociado creció 107 % frente a 2025. Este grupo concentró 34 % de las operaciones y terminó el semestre como comprador neto de acciones colombianas por 422.741 millones de pesos.

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También aumentó la participación de las administradoras de fondos de pensiones, las personas naturales, las empresas del sector real y las sociedades comisionistas de bolsa. A junio, el número de cuentas con saldo positivo en el Depósito Centralizado de Valores llegó a 604.717, con 20.549 nuevas cuentas frente al cierre del año pasado.

Los canales digitales acompañaron esta expansión. El volumen promedio diario transado por medio de las cinco plataformas de negociación electrónica aumentó 59 %, hasta alcanzar 36.071 millones de pesos. El número de operaciones diarias también creció un 35 % y llegó a 6.375.

Al cierre del primer semestre de 2026, la acción de Ecopetrol fue la que más se valorizó y también la más negociada. Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA-SEMANA

La renta fija mostró una dinámica similar. La negociación de deuda pública y corporativa a través del Mercado Electrónico Colombiano aumentó 36 %. Las operaciones simultáneas sobre títulos de deuda pública TES crecieron 46 % y alcanzaron un máximo histórico de 5,99 billones de pesos diarios.

En el mercado de deuda corporativa, el volumen de operaciones de contado superó por primera vez el billón de pesos diario, al llegar a 1,08 billones, con un incremento de 29 % frente a 2025.

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Durante el semestre también se adjudicaron 2,95 billones de pesos en bonos y otros títulos de deuda, frente a solicitudes de inversionistas por 4,20 billones. Las emisiones fueron realizadas por entidades como Davivienda, Banco Caja Social, Banco de Bogotá y Titularizadora Colombiana.

Andrés Restrepo, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, destacó que el mercado se muestra más activo, diverso y con una participación creciente de inversionistas. Sin embargo, advirtió que el reto sigue siendo convertir este mayor dinamismo en más alternativas de inversión y en una fuente de financiación más relevante para las empresas y el desarrollo del país.