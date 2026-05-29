El mercado de capitales colombiano busca dar el siguiente salto tras 20 años de crecimiento

Después de dos décadas de crecimiento, digitalización y expansión del acceso a inversiones, el mercado de capitales colombiano enfrenta un nuevo reto: demostrar que puede convertirse en un actor más relevante para financiar la economía y atraer una mayor participación de personas y empresas. Ese es el diagnóstico presentado por Asobolsa al hacer balance de los últimos 20 años del sector.

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Las cifras reflejan la transformación. Actualmente, las sociedades comisionistas de bolsa administran cerca de $63 billones en fondos de inversión colectiva y capital privado, mientras más de 557.000 inversionistas participan hoy en estos vehículos financieros, una señal del crecimiento gradual del acceso a productos de inversión en Colombia.

La expansión también aparece en renta variable. Según el gremio, actualmente existen más de 598.000 cuentas con recursos disponibles para invertir en acciones, mientras las sociedades comisionistas representan el 23,2% del volumen negociado en renta fija y cerca del 22% del volumen mensual del mercado de derivados.

Uno de los cambios más visibles ha ocurrido en el acceso internacional. Hoy existen 44 contratos de corresponsalía vigentes que permiten a inversionistas colombianos acceder a mercados externos mediante productos financieros internacionales, ampliando alternativas para diversificación patrimonial.

La sofisticación del mercado también se refleja en indicadores bursátiles. El índice COLCAP, principal referencia accionaria del país, pasó de 869 puntos en 2009 a superar los 2.500 puntos en enero de 2026, alcanzando máximos históricos y mostrando la evolución del ecosistema financiero local.

Además, el Mercado Global Colombiano mostró una expansión importante: las especies negociables crecieron 533%, pasando de 21 compañías originalmente patrocinadas a 133 especies entre acciones y ETF, ampliando considerablemente la oferta disponible para inversionistas.

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Sin embargo, para Asobolsa el reto ya no es únicamente crecer. El foco ahora estará en aumentar liquidez, atraer más emisores, fortalecer integración regional y acercar instrumentos financieros a una mayor parte de la población.

La digitalización aparece como uno de los factores que más ha transformado la industria, permitiendo la entrada de generaciones más jóvenes y modificando la relación tradicional entre ahorro e inversión. Para el sector, el desafío ahora consiste en convertir ese crecimiento técnico en un mercado con mayor impacto económico, empresarial y social.