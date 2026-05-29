La apuesta de Dale! por impulsar el ahorro digital en el país

En Colombia, donde millones de personas utilizan herramientas digitales para pagar, transferir o recibir dinero, pero todavía enfrentan dificultades para ahorrar de manera constante, dale! anunció el lanzamiento de sus nuevas alcancías digitales con rentabilidad. La funcionalidad busca facilitar la organización del dinero y fomentar hábitos de ahorro desde la aplicación móvil.

Con esta herramienta, los usuarios podrán crear alcancías digitales para separar recursos de acuerdo con objetivos personales y comenzar a ahorrar desde $1.000. Según informó la plataforma, los nuevos depósitos tendrán una rentabilidad de 10,5 % efectivo anual.

Para acceder a la funcionalidad, las personas deben descargar la aplicación dale! Colombia desde la tienda de aplicaciones y abrir su alcancía digital directamente desde el celular.

El lanzamiento se da en un contexto en el que menos del 40 % de los colombianos ahorra mediante mecanismos formales, de acuerdo con datos citados por la compañía. Esta situación refleja desafíos relacionados con la inclusión financiera y la educación económica en el país, mientras las plataformas digitales ganan espacio como alternativa para acercar servicios financieros a más personas.

“Durante muchos años, el ahorro fue percibido como algo lejano o complejo para millones de colombianos. En dale! queremos demostrar que ahorrar también puede empezar desde el celular, con montos pequeños y de manera sencilla. Más que lanzar una funcionalidad, buscamos ayudar a construir hábitos financieros más saludables y cotidianos para nuestros usuarios”, afirmó José Manuel Ayerbe Osorio, CEO de dale!.

Además de generar rendimientos, las alcancías digitales permitirán organizar gastos y separar recursos para metas específicas dentro de la misma aplicación, manteniendo la disponibilidad del dinero.

“El reto ya no es solo bancarizar. Ahora el reto es ayudar a los colombianos a ahorrar”, concluyó Ayerbe, CEO de dale!.