“No me voy a derrumbar”: esposa de Gregorio Pernía respondió a las constantes críticas sobre su apariencia física

En noviembre de 2025, Gregorio Pernía y su esposa, Érika Farfán, vivieron uno de los momentos más especiales de su vida familiar con la llegada de su tercer hijo. La pareja compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde publicaron varias fotografías y videos que rápidamente llenaron de ternura a sus seguidores.

Sin embargo, recientemente, la esposa del reconocido actor confesó sentirse algo desilusionada por las constantes críticas que ha recibido durante los últimos meses relacionadas con su aspecto físico.

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Según explicó Érika, han sido varios los comentarios ofensivos que le han llegado a través de las redes sociales, muchos de ellos provenientes de mujeres, que parecen desconocer u olvidar el difícil proceso físico y emocional que se enfrenta después de dar a luz a un bebé.

“He recibido muchos comentarios en redes sociales… y sí, la mayoría vienen de mujeres. Se dejó poner: ‘Gorda’, ‘vieja’, ‘fea’… palabras que algunas personas escriben con tanta facilidad sin pensar en lo que hay detrás de un cuerpo, de una mujer, de una mamá“, escribió.

Enseguida, Érika Farfán recordó que volvió a convertirse en madre a sus 42 años, una experiencia que, según confesó, ha estado llena de cambios, retos y emociones completamente diferentes a las que vivió en sus anteriores embarazos.

Gregorio Pernía y su esposa Erika Farfán Foto: Instagram: @erikafarfan

La esposa de Gregorio Pernía también resaltó que solo han pasado seis meses desde el nacimiento de su bebé, motivo por el que todavía se encuentra adaptándose a esta nueva etapa de su vida, un proceso que ha sido más lento y difícil, pero que también ha marcado uno de los momentos más hermosos de su existencia.

“La lactancia exclusiva da hambre, muchísima hambre. El cuerpo cambia, las hormonas cambian, las emociones cambian… y aun así aquí estoy, feliz, agradecida y priorizando lo más importante: mi bebé“, agregó.

Debido a esto, la santandereana admitió que, aunque lee las críticas, no se va a “derrumbar” por eso, ya que su valor “no depende de un filtro, de una talla ni de la opinión de personas que no conocen mi historia”.

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Por último, compartió una corta reflexión frente a la situación que se encuentra viviendo: “Hay mujeres que creen que ofendiendo a otra mujer se sienten mejor consigo mismas, y qué triste que entre nosotras mismas a veces olvidemos tener empatía”.

En este contexto, reiteró que su prioridad no es mostrarse “perfecta” en redes, sino cuidar de su hijo, su salud mental, su paz y vivir este proceso con amor, aunque su cuerpo no sea el mismo de antes. “Sigue siendo el cuerpo que creó vida. Y por eso merece respeto, amor y paciencia”, concluyó.