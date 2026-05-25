Hace unos días, Luna Pernía, hija del querido y reconocido actor Gregorio Pernía, causó revuelo en redes sociales luego de revelar que se había sometido a su primera cirugía estética de aumento de senos.

La joven compartió la noticia a través de un video en el que apareció visiblemente conmovida, pues, según su relato, llevaba un largo tiempo esperando este procedimiento, debido a que cargaba con una inseguridad que no le permitía sentirse cómoda y segura consigo misma.

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En el clip, la joven se mostró sola hablando por celular con su papá, mientras le explicaba sus planes de ir al quirófano, motivo por el que muchos pensaron que Luna había tomado por sorpresa a sus padres con su decisión.

Sin embargo, en entrevista con el programa de entretenimiento La Red, de Caracol Televisión, la joven aclaró que sucedió todo lo contrario, ya que sus padres fueron los primeros en enterarse del procedimiento porque son su principal fuente de apoyo.

“Fue algo que nos sentamos y hablamos en familia. Por más que sea mi cuerpo, mi decisión o porque ya sea mayor de edad, creo que es algo que sí o sí necesito como ese apoyo”, comentó la joven, que pocos días después del anuncio de su cirugía cumplió 20 años.

No obstante, confesó que quien la acompañó durante el proceso, que describió como “bastante doloroso”, fue su abuela materna, ya que su padre se encuentra actualmente en grabaciones y su madre está dedicada al cuidado de su hijo menor, que nació hace apenas unos meses.

A pesar de las ocupaciones de sus progenitores, Luna Pernía aseguró que siempre estuvieron muy pendientes de ella, incluso a la distancia. Tanto así que, al despertar de la anestesia, su principal preocupación fue comunicarse con Gregorio para confirmarle que se encontraba bien.

Por otro lado, respecto a las reacciones que generó su confesión, la joven señaló que las críticas, irónicamente, están relacionadas con el personaje que interpreta su padre en la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’, el Tití.

“Para mí mi papá es mi papá, no es el Tití, entonces yo soy una chica normal que simplemente quiso operarse porque tenía una inseguridad y no va más allá de eso”, comentó.

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Debido a esto, confesó que, en ocasiones, los comentarios ofensivos, lejos de afectarla emocionalmente, le resultan incluso graciosos al ver cómo muchas personas confunden la ficción con la vida real.

Mientras tanto, Luna Pernía sigue los pasos de su padre en el mundo de la actuación y, aunque sus primeras apariciones no han salido a la luz, confía en consolidar su carrera con nuevos proyectos a medida que gana experiencia en la industria.