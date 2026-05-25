Horóscopo de Nana Calistar: descubra lo que deparan los astros para cada signo del zodiaco este lunes 25 de mayo

Para muchas personas, las predicciones se han convertido en parte de su rutina, ya que encuentran en ellas una guía para enfrentar retos, tomar decisiones o simplemente iniciar el día con una referencia simbólica sobre lo que podría suceder en diferentes áreas de su vida.
En este contexto, los horóscopos de Nana Calistar se han posicionado entre los más populares en redes sociales y plataformas digitales, gracias a su estilo directo y cercano, que permite conectar con una amplia audiencia al abordar temas como el amor, el dinero, la salud y las relaciones personales.
Horóscopo de hoy lunes 25 de mayo de 2026
- Aries
“En estos días andarás bien atravesado o atravesada emocionalmente porque regresarán recuerdos, personas o situaciones del pasado que jurabas ya haber superado”.
ARIES— Nana Calistar (@NanaCalistar) May 25, 2026
En estos días andarás bien atravesado o atravesada emocionalmente porque regresarán recuerdos, personas o situaciones del pasado que jurabas ya haber superado. Este 25 de mayo del 2026 viene cargado de nostalgia para ti y podrías sentir unas ganas enormes de volver con esa…
- Tauro
“Prepárate porque en los próximos días podría aparecer un verdadero lobo disfrazado de oveja queriendo entrar a tu vida con carita de buena gente y grandes intenciones, pero en realidad solo traerá ganas de meterte en problemas, manipularte o hacerte sentir menos”.
- Géminis
“El pasado viene caminando de regreso y no precisamente para pedirte azúcar prestada. Una persona que en su momento te rechazó, te hizo sentir insuficiente o te dejó viendo luces ahora regresa con intenciones muy distintas”.
- Cáncer
“Por fin comenzará una etapa donde sentirás que las cosas empiezan a acomodarse poquito a poquito en tu vida. Este 25 de mayo del 2026 llega para darte claridad emocional y ayudarte a sanar muchas heridas que traías arrastrando desde hace tiempo”.
CÁNCER— Nana Calistar (@NanaCalistar) May 25, 2026
Por fin comenzará una etapa donde sentirás que las cosas empiezan a acomodarse poquito a poquito en tu vida. Este 25 de mayo del 2026 llega para darte claridad emocional y ayudarte a sanar muchas heridas que traías arrastrando desde hace tiempo. Durante este periodo…
- Leo
“Sueños muy intensos con personas que ya partieron de este mundo estarán rondando tus noches y no será coincidencia, algo quieren decirte o simplemente necesitan que les mandes luz porque andan batallando para descansar en paz”.
- Virgo
“Deja de idealizar tanto a la gente porque luego te llevas unas decepciones que ni la cruda moral del domingo te pega tan fuerte. Tú solito o solita te haces películas bien intensas en la cabeza, ves dos detallitos bonitos y ya andas pensando que encontraste al amor de tu vida”
- Libra
“Ya es momento de dejar de desperdiciar energía en personas, problemas y situaciones que ni te dejan nada bueno ni te ayudan a crecer. Este 25 de mayo del 2026 llega para sacudirte bien fuerte y hacerte reaccionar de una vez por todas”.
LIBRA— Nana Calistar (@NanaCalistar) May 25, 2026
Ya es momento de dejar de desperdiciar energía en personas, problemas y situaciones que ni te dejan nada bueno ni te ayudan a crecer. Este 25 de mayo del 2026 llega para sacudirte bien fuerte y hacerte reaccionar de una vez por todas. Vienen cambios importantes en tu…
- Escorpión
“Prepárate porque esta semana que inicia andarás con el humor más atravesado que nunca y ni tú mismo o misma te vas a soportar. Entrarás en conflictos existenciales bien intensos donde te vas a cuestionar absolutamente todo: tu vida, tus decisiones, las personas que te rodean y hasta el rumbo que llevas”.
- Sagitario
“Ya deja de darle tantas vueltas a las cosas y mejor aviéntate por eso que quieres y sientes. Este 25 de mayo del 2026 llega para empujarte a salir de tu zona de confort y atreverte a vivir nuevas experiencias”.
- Capricornio
“Prepárate porque este 25 de mayo del 2026 te traerá unos cambios de humor bien intensos y habrá días en que ni tú mismo o misma te vas a soportar. Traes mucho cansancio emocional acumulado y eso se está reflejando en tu carácter, en tu cuerpo y hasta en tus ganas de hacer las cosas”.
CAPRICORNIO— Nana Calistar (@NanaCalistar) May 25, 2026
Prepárate porque este 25 de mayo del 2026 te traerá unos cambios de humor bien intensos y habrá días en que ni tú mismo o misma te vas a soportar. Andarás más bipolar que clima de rancho: en la mañana feliz, al rato enojado y en la noche todo sentimental recordando…
- Acuario
“Si tienes pareja ya es momento de dejar la rutina y buscar más tiempo de calidad juntos porque la relación necesita atención, cariño y momentos reales, no nomás mensajes secos de ‘buenos días’ y ‘ya comiste’”.
- Piscis
“Este 25 de mayo del 2026 te pondrá frente a situaciones donde tendrás que aprender a diferenciar quién realmente te aprecia y quién solo está de paso. A veces por tus inseguridades terminas alejando personas importantes que sí te quieren bonito”.