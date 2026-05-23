Sara Corrales no se guardó nada y le respondió a quien criticó su aspecto “armónico” durante su parto

La actriz, modelo y empresaria colombiana Sara Corrales, conocida por su paso en Protagonistas de Novela del Canal RCN en el año 2003 y por sus producciones en México, vivió uno de los momentos más importantes de su vida el pasado 17 de mayo, el día del nacimiento de su hija Mila.

Exnovio de Sara Corrales sorprendió con una fotografía el día de la boda de la actriz. ¿De qué trata?

Corrales, quien se casó con el empresario argentino Damián Pasquini en agosto de 2025, fue compartiendo durante meses los detalles de su embarazo con sus seguidores.

Cuando llegó el gran día, describió el nacimiento de Mila como el momento que partió su vida en dos.

A través de su cuenta de Instagram, le dedicó un emotivo mensaje a su primogénita en el que expresó que nadie le había advertido que el alma podía estirarse tanto, ni que el pecho podía abrirse de esa manera para hacerle lugar a un amor que no cabe en palabras.

“El 17 de mayo, a las 00:17 en un instante que partió mi vida en dos, llegaste tú Mila. Nadie me dijo que el alma se podía estirar tanto. Que el pecho se podía abrir así, sin aviso, para hacerle lugar a un amor que no cabe en palabras, ni en fotos, ni en este post. Te esperé durante meses, te imaginé, te hablé. Y aún así, cuando te pusieron sobre mi pecho, entendí que no había manera de estar lista para algo tan inmenso”, escribió Sara en su primera publicación.

Sin embargo, lo que debió ser solo una celebración y motivo de alegría, terminó convirtiéndose en un debate en redes sociales, luego de que varias personas dejaran críticas en las imágenes que la actriz compartió del momento del parto.

Algunos usuarios cuestionaron que las imágenes del parto se vieran demasiado estilizadas, tranquilas y fotogénicas, insinuando que la escena parecía planeada o editada, algo muy lejos de la realidad que suele vivirse en una sala de partos.

Una usuaria llegó a escribir que ojalá un parto se viera así de fotogénico, poniendo en duda lo que realmente vivió la actriz.

“Ojalá se viera así de armónico y fotogénico un parto”, escribió la internauta.

Ante eso, la paisa respondió con su característico estilo directo y sin filtros. Dejó claro que hay que quitarse de la cabeza la idea errónea de que un parto es solo dolor, gritos y miedo.

“Jajajaja ¿y entonces este qué es? ¿Una novela o qué? hay que quitarse de la cabeza la idea errónea de que un parto es solo dolor, gritos, miedo!”, escribió inicialmente.

Además, resaltó que el suyo fue un parto real, sin epidural y sin miedo, con preparación, rodeada de amor y del equipo perfecto, dejando así una poderosa reflexión sobre el parto y la importancia de la preparación prenatal.

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“Esto también es un parto, uno real, sin epidural, sin miedo, con preparación, rodeada de amor, del equipo perfecto”, añadió.

Muchas personas apoyaron el comentario de la actriz y le pidieron que no hiciera caso a los comentarios negativos, ya que ella está viviendo una de las etapas más bonitas para una mujer: la maternidad.