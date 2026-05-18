Nació la hija de Sara Corrales y la presentó con conmovedoras fotos: “Un instante que partió mi vida en dos”

Sara Corrales se consolidó como una de las artistas colombianas con mayor reconocimiento internacional, gracias a la trayectoria que ha construido en diferentes producciones de televisión y al crecimiento que ha tenido dentro de la industria del entretenimiento.

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Aunque la actriz suele manejar con discreción los temas relacionados con su vida sentimental y personal, sorprendió a sus seguidores con una noticia que rápidamente generó reacciones y mensajes de felicitación entre sus fanáticos.

La revelación llegó a través de un video publicado en sus plataformas digitales, donde apareció junto a su pareja, Damián Pasquini. En el clip, ambos confirmaron que están esperando a su primera hija, anuncio que celebraron con emoción y que representa una nueva etapa en la vida de la actriz.

No obstante, el pasado 17 de mayo, Sara Corrales confirmó que nació su primogénita, la cual significaba un capítulo especial e importante de su vida.

A través de un post en su cuenta oficial de Instagram, la actriz reveló que la bebé llegó al mundo en perfectas condiciones, despertándole emociones muy grandes.

“El 17 de mayo, a las 00:17 en un instante que partió mi vida en dos, llegaste tú, Mila. Nadie me dijo que el alma se podía estirar tanto. Que el pecho se podía abrir así, sin aviso, para hacerle lugar a un amor que no cabe en palabras, ni en fotos, ni en este post. Te esperé durante meses, te imaginé, te hablé. Y aun así, cuando te pusieron sobre mi pecho, entendí que no había manera de estar lista para algo tan inmenso”, escribió.

“Gracias, mi amorcito Damián Pasquini, por sostenerme en cada contracción, en cada miedo, en cada lágrima. Te vi convertirte en papá y no me alcanzará la vida para honrarte por eso. Gracias a quienes nos acompañaron en este parto, a la familia que viajó para recibirla, y a cada persona que rezó por nosotros sin que lo supiéramos. Mila Pasquini Corrales — ya estás aquí, y el mundo es otro. Los amo con todo lo que soy. Mamá“, agregó.

El carrete de imágenes mostró la escena familiar, la cual plasmaba el amor y felicidad que inundaba a la pareja por tener a Mila en sus brazos. La colombiana luce contenta y tranquila.