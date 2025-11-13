Suscribirse

Gente

Sara Corrales destapó, en video, importante noticia que le cambia la vida; su esposo rompió en llanto: “Seremos tres”

La actriz y su pareja publicaron un contenido que removió emociones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

13 de noviembre de 2025, 6:14 p. m.
Sara Corrales y Damián Pasquini
La pareja se comprometió en octubre de 2024. | Foto: Instagram @damianpasquini

Sara Corrales se consolidó como una de las artistas colombianas con mayor proyección internacional. Su paso por importantes producciones le permitió ganarse el reconocimiento del público y de la crítica, además de mantener una presencia constante en redes sociales, donde comparte momentos de su día a día.

Aunque siempre ha procurado centrarse en su carrera y mantener un bajo perfil en lo personal, recientemente sorprendió a sus seguidores al dar a conocer una noticia que pocos esperaban. La revelación, que marca un antes y un después en su vida, refleja una nueva etapa de cambios significativos y emociones que la intérprete decidió afrontar con total sinceridad.

De acuerdo con el video publicado, Sara Corrales y Damián Pasquini serán padres por primera vez; le dan la bienvenida a su primogénito. La pareja contó esta nueva etapa que emprenden con el recibimiento del fruto de su amor.

Contexto: Así reaccionó Robinson Díaz a inesperada pregunta sobre Sara Corrales en plena entrevista; tuvo poco tiempo para responder

La publicación arranca con un clip del argentino mientras posa frente al espejo, para después darle paso a una ecografía en la que se vio al pequeño. Al recibir la noticia del médico, la actriz rompe en llanto y asegura estar emocionada.

“Ese latido es la señal más hermosa. Es un alma que eligió nuestro amor como su hogar para llegar al mundo. Es la promesa de vida, nuestro milagro personal, y la confirmación de que pronto seremos tres. 🤍👶”, se lee en el pie de foto de la publicación.

Tras imágenes donde leen unas palabras dirigidas a su bebé, se logra ver cómo Damián rompe en llanto al saber que será padre. El recuento de momentos juntos vuelve especial este contenido, además de generar que muchos estallaran de felicidad en los comentarios.

Aún no sabemos si una niña o un niño llenará nuestros días de nuevas risas, pero por ahora, nuestro universo entero se concentra en celebrar esta noticia con toda la gratitud y el amor del mundo”, expresaron.

“Estamos en la espera más dulce de nuestras vidas. Y esta felicidad es tan inmensa, que no podíamos guardarla solo para nosotros. ✨ Bebé, vos sos la señal más clara de que el amor crea vida. De que el universo escucha. De que cuando el alma desea algo de verdad, el tiempo perfecto existe”, agregaron.

Por el momento, habrá que esperar para saber cómo avanza el embarazo y así conocer si serán padres de una niña o de un varón.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fuerzas Militares lanzaron bombardeo contra alias Antonio Media, hombre de confianza de Iván Mordico

2. “Estupidez científica”: Petro estalló contra informe de la ONU sobre cultivos ilícitos que golpeó a su Gobierno

3. River Plate de Juan Fernando Quintero vive zozobra en Argentina: situación no pasaba hace 11 años

4. Temporada navideña en la cuerda floja: repunte de gripa aviar podría encarecer los huevos y el pavo en EE. UU.

5. Los bancos más recomendados para inmigrantes en Estados Unidos: esta es su gran ventaja

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Sara CorralesEmbarazo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.