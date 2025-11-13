Sara Corrales destapó, en video, importante noticia que le cambia la vida; su esposo rompió en llanto: “Seremos tres”

Sara Corrales se consolidó como una de las artistas colombianas con mayor proyección internacional. Su paso por importantes producciones le permitió ganarse el reconocimiento del público y de la crítica, además de mantener una presencia constante en redes sociales, donde comparte momentos de su día a día.

Aunque siempre ha procurado centrarse en su carrera y mantener un bajo perfil en lo personal, recientemente sorprendió a sus seguidores al dar a conocer una noticia que pocos esperaban. La revelación, que marca un antes y un después en su vida, refleja una nueva etapa de cambios significativos y emociones que la intérprete decidió afrontar con total sinceridad.

De acuerdo con el video publicado, Sara Corrales y Damián Pasquini serán padres por primera vez; le dan la bienvenida a su primogénito. La pareja contó esta nueva etapa que emprenden con el recibimiento del fruto de su amor.

La publicación arranca con un clip del argentino mientras posa frente al espejo, para después darle paso a una ecografía en la que se vio al pequeño. Al recibir la noticia del médico, la actriz rompe en llanto y asegura estar emocionada.

“Ese latido es la señal más hermosa. Es un alma que eligió nuestro amor como su hogar para llegar al mundo. Es la promesa de vida, nuestro milagro personal, y la confirmación de que pronto seremos tres. 🤍👶”, se lee en el pie de foto de la publicación.

Tras imágenes donde leen unas palabras dirigidas a su bebé, se logra ver cómo Damián rompe en llanto al saber que será padre. El recuento de momentos juntos vuelve especial este contenido, además de generar que muchos estallaran de felicidad en los comentarios.

“Aún no sabemos si una niña o un niño llenará nuestros días de nuevas risas, pero por ahora, nuestro universo entero se concentra en celebrar esta noticia con toda la gratitud y el amor del mundo”, expresaron.

“Estamos en la espera más dulce de nuestras vidas. Y esta felicidad es tan inmensa, que no podíamos guardarla solo para nosotros. ✨ Bebé, vos sos la señal más clara de que el amor crea vida. De que el universo escucha. De que cuando el alma desea algo de verdad, el tiempo perfecto existe”, agregaron.