Sara Corrales reveló el sexo de su bebé con una extraordinaria celebración: así fue el emotivo momento

El pasado 13 de noviembre, Sara Corrales y su pareja, Damián Pasquini, compartieron a través de sus redes sociales la noticia de que se convertirían en padres por primera vez y, desde entonces, se han mostrado muy felices por esta nueva etapa.

Hace unos días volvieron a enternecer a sus seguidores con una publicación en la que la actriz recopiló varios videos que había compartido anteriormente, como la primera ecografía en la que rompió en llanto y el momento en que le contó a su esposo. También expresó la felicidad con la que esperan a su bebé, pues sienten que es un “sueño”.

Sara Corrales reveló el sexo de su bebé y sorprendió con la fiesta

Desde que la pareja dio a conocer la noticia, los usuarios se han mantenido interesados en cómo avanza el embarazo de la empresaria y en si sería niña o niño.

La duda sobre el sexo del bebé se resolvió hace unas horas, cuando Sara publicó en su perfil de Instagram un nuevo clip con los momentos de la revelación y una descripción en la que contó lo que ha significado para ella esta experiencia.

“Hoy, compartimos uno de los momentos más mágicos de nuestra historia. Después de contarles cómo comenzó esta aventura y cómo nuestro corazón creció con la noticia, hoy revelamos que ese pequeño ser… es una niña. Nuestra Mila ya tiene nombre y un lugar gigante en nuestras vidas”, escribió.

En el video se observa parte de la decoración y el momento en que la pareja hace un conteo regresivo, baja la palanca y estallan globos de color rosado, lo que desata la emoción no solo de Damián, sino también de los invitados.

Entre ellos estaba la madre de Sara, quien no pudo contener las lágrimas. Por otro lado, amigos, colegas de la industria y fanáticos aprovecharon para felicitarlos y expresar su alegría por la noticia y por la llegada de la nueva integrante de la familia, que ya ha cautivado a muchos.