La actriz, modelo y empresaria colombiana Sara Corales se casó el pasado 16 de agosto con el argentino Damián Pasquini en Medellín, el mismo lugar donde fue la propuesta de matrimonio en octubre del año pasado y la primera celebración.

El día anterior, la pareja ya había compartido a través de sus redes sociales un video dando a conocer la noticia de su casamiento por lo civil, un sello oficial de su amor por medio una ceremonia privada en la que solo estuvieron presentes sus familiares y amigos más cercanos.

“Hoy, con el corazón todavía latiendo a mil, les compartimos este pedacito de nuestra felicidad… Porque mañana… ¡Mañana llega el gran día!”, escribió la paisa en la publicación, anunciando que el sábado sería la boda.

Al día siguiente, desde muy temprano, Sara subió imágenes y videos de cómo comenzó su día, quien en compañía de su esposo, el empresario, disfrutaron de un típico desayuno paisa con arepa y luego, se despidieron para que cada uno se fuera a alistar.

¿Cuál fue la fotografía que compartió el exnovio de la actriz?

El empresario mexicano Rafael Gutiérrez es la anterior pareja de Sara, con quien mantuvo una relación y hubo una propuesta de matrimonio en el 2022, pero la actriz se retractó, le devolvió el anillo, terminó su relación y tiempo después explicó el por qué de su decisión.

“Porque entendí que el amor no se trata de salvar a nadie, porque no quiero en mi vida ningún tipo de adicción, porque puse por encima de cualquier cosa a mi amor propio y mi paz”, afirmó la paisa, agregando que no era feliz y estuvo esperando cambios que no se realizaron.

Rafael Gutiérrez compartió una foto presumiendo a su esposa. | Foto: Captura de pantalla de Q'Hubo Medellín

Al año siguiente, Rafael presumió a su nueva pareja, la modelo Luisa María Montes, con quien se comprometió en marzo y ha demostrado su felicidad, y cómo el amor se ha mantenido en el tiempo que llevan juntos.

Sin embargo, el mismo día que la actriz colombiana se casó con Damián, el empresario publicó una foto abrazando y dándole un beso a su esposa frente a una de las playas más reconocidas en Isla Mujeres, ubicadas en Cancún.

¿Quién es Damián Pasquini?

La pareja de Sara Corrales es muy activo en redes sociales, en su perfil de Instagram tiene más de 50 mil seguidores y se presenta como emprendedor, socio director de GrupoMap y socio CEO deAzzgency LATAM.