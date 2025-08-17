En imágenes: así fue la lujosa boda de Sara Corrales en Medellín; la actriz lució más de tres vestidos y presumió cada detalle

Desde el pasado jueves, 14 de agosto, la actriz y modelo colombiana Sara Corrales empezó a celebrar su unión con el empresario Damián Pasquini, luego de darse el primer “sí, acepto” en una ceremonia civil, que se llevó a cabo en Medellín, junto a sus familiares y amigos cercanos.

Un día después, el sábado 16 de agosto, llegó la tan anhelada fiesta con la que ambos ‘botaron la casa por la ventana’, dejando en evidencia su felicidad y emoción al reconfirmar su amor ante la mirada de más invitados especiales, incluyendo algunas celebridades como Carla Giraldo.

Sobre la primera celebración se conoció que fue en un restaurante en Las Palmas; mientras que el sábado se realizó la ceremonia católica y la gran fiesta en una elegante hacienda a la que los novios llegaron en carros antiguos.

Este matrimonio, que en el mundo del espectáculo colombiano prometía ser la boda del año, se robó la mirada de varios internautas, principalmente porque Sara Corrales estuvo muy activa en redes sociales compartiendo cada detalle.

La actriz primero se casó por lo civil y luego realizó una ceremonia católica. | Foto: Instagram @saracorrales

En cuanto al vestuario, la actriz tuvo más de tres cambios durante este segundo día de matrimonio, aparte de los vestidos que usó en la ceremonia civil.

“Es mi fiesta de boda y hay que darla toda”, anotó en una de sus publicaciones a través de sus historias de Instagram.

Uno de estos vestidos fue elaborado con tela de encaje y silueta ajustada, lo que realzó el esbelto cuerpo de la también modelo paisa. También tenía strapless, mangas largas y el tradicional velo de novia.

Todo fue detalladamente preparado y organizado. | Foto: Instagram @saracorrales

“Es una obra maestra que abrazó su figura con encaje francés y delicadas transparencias (…) La falda, etérea y envolvente, caía en una cola de ensueño, coronada por un velo vaporoso con bordes de encaje que parecían dibujar el aire. Un look que no solo vistió a la novia… vistió la esencia de un amor eterno”, comentó la marca a cargo de esta creación.

El segundo cambio de Sara Corrales, ya para la fiesta, fue un ajustado vestido en tono perlado y, el tercero, fue diseñado exclusivamente para bailar cumbia con su esposo, aprovechando la ocasión para resaltar la esencia cultural colombiana.

Por último, para la hora loca, la actriz lució un vestido corto. Por su parte, Damián Pasquini optó por un traje con sello paisa, con blazer blanco y pantalón negro.

Una de las invitadas especiales fue Carla Giraldo. | Foto: Instagram @saracorrales

En la celebración, según mostró la modelo, hubo invitados provenientes de distintos países, a quienes sorprendió con un enorme pastel de bodas, una pista de baile cargada de luces, artistas en la tarima y un DJ que no los dejó sentar en toda la noche.

Como si fuera poco, antes del baile, Sara sorprendió a su esposo con una emotiva dedicatoria en la que confesó que era su “milagro” hecho realidad.

“Hace ocho años escribí una carta al universo. Una carta en la que detallé al hombre que soñaba tener a mi lado. Llené la hoja por ambos lados, con el corazón en la mano, como quien decreta al universo con todo el fervor de eso tan anhelado”, dijo inicialmente.

Y agregó: “Esa carta fue mi plegaria, pero también fue mi compromiso, porque mientras pedía amor, me prometía a mí misma sanar, crecer y prepararme para recibirlo. Y cuando estuve lista, llegaste tú, mi amor, con un montón de cualidades y otras más que ni siquiera tenía idea que existían. Tú, Damián, eres mi carta cumplida, mi respuesta, mi milagro”.