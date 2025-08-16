En la mañana de este sábado, 16 de agosto, la actriz y modelo colombiana Sara Corrales se mostró emocionada por la segunda celebración de su boda con el empresario argentino Damián Pasquini, tras sellar oficialmente su amor el pasado jueves 14 de agosto de 2025 en Medellín, en una ceremonia civil que tuvo un ambiente muy íntimo y emotivo, en compañía de sus familiares y amigos.

“¡Es hoy, es hoy! Es hoy el gran día, estamos sumamente felices y emocionados“, apareció comentando la actriz a través de sus historias de Instagram, donde compartió las primeras imágenes de su preparación para este gran sueño hecho realidad en su ciudad natal.

Por este medio, reveló que haría un live a través de su perfil de TikTok, en el que estaría mostrando cada detalle de esta esperada celebración, en la que además de familiares y amigos, cuenta con la presencia de algunas celebridades, entre ellas la reconocida presentadora y actriz Carla Giraldo.

“Feliz de estar en casa” escribió la presentadora de La casa de los famosos Colombia a través de sus redes sociales, confirmando así su asistencia a la boda de su colega y amiga.

Vestido de Sara Corrales para su boda espiritual el 16 de agosto de 2025. | Foto: Instagram @saracorrales

Para comenzar el día con energía. Sara Corrales dejó en evidencia la complicidad que tiene con su pareja al compartir un típico desayuno paisa con arepa y, posteriormente, protagonizar una cómica despedida en la que ella se fue bailando visiblemente feliz por su boda.

“Estuvimos investigando al inicio de qué forma nos gustaría casarnos y se nos hizo más coherente con nosotros, con nuestra forma de pensar y de ver la vida. Conseguimos a una persona increíble que va a hacer unos rituales especiales llenos de amor que los dos elegimos”, contó Corrales en entrevista para la revista People poco antes de la celebración.

La ceremonia de este 16 de agosto, arrancó con unas palabras de la madre de Sara dirigidas a la pareja, donde mencionó estar segura de que el empresario es un buen hombre para su hija: “me cerró la boca, créanme”, dijo provocando risas entre los invitados.

Enseguida, el hermano de Damián Pasquini también se pronunció y afirmó sentirse orgulloso del novio y de ese encuentro en el que ambas familias se unen para ser testigos de ese amor.

Por su parte, el empresario argentino le recordó a la actriz que se enamoró instantáneamente de su sonrisa, “y nos dimos ese abrazo que fue el reencuentro de dos almas que llevaban mucho tiempo buscándose. Desde ese día, amor, cada mañana cuando despertamos juntos o cuando te veo sonreír, confirmo que soy el hombre más afortunado del planeta".

Ante estas emotivas palabras, la actriz confesó que se cumplió el deseo que le pidió al universo hace ocho años: “Cuando estuve lista, llegaste tú, mi amor, con un montón de cualidades y otras más que ni siquiera tenía idea que existían. Tú, Damián, eres mi carta cumplida, mi respuesta, mi milagro”, expresó conmovida.