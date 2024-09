Sara Corrales destapó la realidad de haberse radicado en México; ¿se arrepiente de su decisión?

Producciones como En los tacones de Eva, Aquí no hay quien viva, Vecinos, El señor de los cielos y Mi camino es amarte han permitido que la mujer adquiera reconocimiento y se convierta en una de las figuras colombianas más conocidas en redes sociales, pues actualmente, suma más de 3.4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Sara Corrales se aventuró en México para impulsar su carrera

“Soy una mujer de retos y yo quiero, y si quiero, puedo, y lo voy a lograr. Entonces, creo que la reflexión más grande es esa, es cuando te mentalizas de tu capacidad, de que no tienes miedo, cuando te rodeas de personas que te apoyan, que te fortalecen, que te animan, que te alientan”.

¿Cuáles son las cualidades con las que Sara Corrales logró triunfar en el medio mexicano?

“Tu profesionalismo, tu disciplina, tu puntualidad, tu entrega… una cantidad de cosas que creo que son los ingredientes necesarios para que esa combinación dé resultado aquí o en cualquier lugar (...) México es un país que me ha recibido muy bien, que me ha abierto las puertas de par en par. Yo lo considero mi segundo hogar, o sea, vivo acá hace 11 años ya. Creo que mi corazón se divide entre estos dos países que me han dado todo su amor, todo su apoyo y les debo muchísimo los dos”.