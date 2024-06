Sara Corrales se destapó sobre su separación; contó verdad tras devolver el anillo: “No era para esa persona”

“Ustedes saben que a mí me dieron el anillo, yo me iba a casar, supuestamente, y tuve la valentía de agarrar ese anillo, devolverlo y decir: no me caso, muchísimas gracias, porque no era la relación que yo soñaba, no me sentía completamente segura, porque yo sabía que no era esa persona que yo soñaba para que fuera el papá de mis hijos, entonces tuve la capacidad de dar un paso atrás”, agregó.