Se conoce nueva hipótesis en asesinato de exreina Carolina Flores; revelan detalle de la suegra: “Vino a visitarlos”

Una tragedia que sacudió a miles de personas se registró en México el pasado 15 de abril. Carolina Flores Gómez, quien en 2017 fue coronada como Miss Teen Universe Baja California, murió tras recibir varios disparos al interior de un apartamento ubicado en la colonia Polanco.

Esta fue la razón por la que esposo de exreina ocultó su cuerpo por un día; habría dejado particular video grabado

La joven, que tenía 27 años al momento de su fallecimiento, fue encontrada en el apartamento donde, según las versiones preliminares del caso, también se encontraba su suegra, Érika Herrera, quien es señalada por las autoridades como la presunta responsable de este crimen.

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta el momento, los celos y profundas diferencias entre ambas mujeres habrían sido el detonante del hecho.

El caso ha causado consternación no solo entre quienes conocían a Carolina, sino también en redes sociales, pues es un episodio más de feminicidio que indigna a la sociedad tanto de México como de Latinoamérica.

Así van las investigaciones

En redes sociales se comenzó a viralizar el video en el que se puede ver cómo Érika seguía a Carolina por la casa y cómo accionó el arma para acabar así con su vida.

A raíz de esto, Carlos Jiménez, periodista que se especializa en temas de seguridad y violencia, hizo públicos bajo su sello algunos videos en los que se puede ver la reacción de Alejandro, el esposo de Carolina y también la reacción de Érika luego de matarla a sangre fría.

Revelan el audio de la conversación entre la exreina Carolina Flores y su suegra, antes de ser asesinada

De acuerdo con lo que señalan las investigaciones, Carolina y Alejandro tomaron la decisión de mudarse para aliviar un poco las tensiones y las problemáticas que se daban a causa de la presencia constante de la madre de él.

El periodista, que tiene conocimiento del caso, publicó en su cuenta de X el video y escribió: “Solo vino a CDMX a matar a Carolina. El esposo de Carolina reveló que se mudaron de Ensenada a Polanco por los problemas entre su mamá y su pareja. La señora la acusaba de ‘separarlos’. La semana pasada vino a visitarlos… y la mató“.

Por ahora, las autoridades identifican a Érika Guadalupe como la principal sospechosa del caso. La investigación sigue su curso y las autoridades mexicanas trabajan para esclarecer todos los detalles del crimen.