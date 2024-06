Así fue la inesperada reacción de Carolina Gómez cuando la compararon con Verónica Alcocer por su cambio de look

“Wow, wow, wowwwww me encanta ese cambio de look”, “Wauuuuuu. Me encanta Caro. Qué bello se te veeeeeeee”, “Elegante, moderna, sensual, con clase. Y fuego”, “Pero imagínate, con esa cara te queda todo hermosoooooo”, “Por favor.... Que belleza. Es que usted siempre será una SEÑORA BONITA, pónganle lo que le pongan. Divina...Divina...Divina”.

“No me parece, ¿copiarle el look a Verónica Alcocer?”, “Pensé que era Verónica Alcocer, con tu perdón, pero te ves igualita”, “Pensé que era la esposa de Petro”, “Te confundí con la primera dama de Colombia”, “Quedaste igual a cierto personaje del gobierno”, entre otros comentarios.

Carolina Gómez no se quedó callada y reaccionó de forma inesperada , asegurando que no se le había copiado a nadie del look, ya que las cosas venían en cadena con otros proyectos que estaría realizando.

“Ehh, no, mira...no le estoy copiando el look a nadie. Solo me corté el pelo y ahora es mi look”, dijo al inicio.