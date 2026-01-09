Novia de Yeferson Cossio, de luto por dolorosa pérdida; habló sobre muerte que la golpeó: “Tuve que decirle adiós”

En los últimos días, las miradas de los usuarios de redes sociales han estado en Yeferson Cossio, quien presentó problemas de salud delicados, precisamente relacionados con la parte cardíaca. El paisa fue hospitalizado por segunda vez, llevando a que más de uno cuestionara su estilo de vida.

Sin embargo, otras personas se percataron de que Carolina Gómez, la novia del influencer, tampoco estaría atravesando un buen momento en su realidad, debido a una dolorosa situación que pasó. La modelo expuso un detalle que la ha tenido alejada de las plataformas digitales, considerando las emociones que la cargaron.

Gómez compartió un video en su canal de YouTube, revelando que estaba de luto por la muerte de un integrante de su familia, el cual murió a inicios de 2026. La creadora de contenido habló sobre lo difícil que fue decir adiós, explicando que fue un ser que la acompañó la mitad de su vida.

¿Exceso de alcohol? Revelan imágenes de Yeferson Cossio minutos antes de la falla cardiaca que puso en riesgo su vida

“Tuve que decirle adiós a alguien que estuvo conmigo más de la mitad de mi vida. La verdad, es que estuve viviendo uno de los momentos más difíciles que me ha tocado atravesar, mi perrito Oddy, mi bebé, mi hermanito, mi todo, se estaba apagando”, comentó en el post.

La pareja de Yeferson Cossio, con quien había terminado, mencionó que su mascota tenía 15 años y tenía enfermedades que lo estaban golpeando duro. Aunque pasaron cosas juntos, no se encontraba lista para tener que despedirse bajo dichas condiciones, las cuales fueron halladas en una consulta con el veterinario.

La salud el canino estaba empeorando, por lo que Carolina Gómez fue asesorada por los médicos, quienes le sugirieron que, para evitar que sufriera, lo mejor era aplicarle la inyección y dejarlo ir en un estado más llevadero. Los exámenes y las revisiones determinaron que era lo más conveniente, apartando la idea de que pasara días complicados.

Carolina Gómez aclaró que su novio la acompañó en este proceso, enviándole unas flores y una carta en la que reafirmaba su apoyo.

“Se le estaba cerrando la tráquea, y por ende, estaba sufriendo un mucho. Claramente, después de nebulizarlo, y ver que cada vez su calidad de vida empeoraba. Decidimos llevarlo al veterinario y nunca me imaginé que estuviera tan mal”, relató, mostrando lo triste que estaba.

“Tener ese vacío tan enorme que se siente. Yo la verdad nunca había pasado por eso. Llevaba 15 años conmigo, desde que yo tenía siete años, entonces, Oddy erra parte de la familia. Yo me sentía súper triste, súper apagada y no quería hacer nada. No viajé con Yeff a Cartagena, ni subir historias”, finalizó.