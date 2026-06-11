El acto de apertura del Mundial 2026 este 11 de junio en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, previo al encuentro entre México vs. Sudáfrica, captó la atención de miles de espectadores en todo el mundo.

La puesta en escena estuvo cargada de color, música y expresiones culturales que rindieron homenaje a las tradiciones, la historia y la identidad de México, país anfitrión de la inauguración.

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La banda mexicana Maná fue la encargada de empezar esta gran fiesta del fútbol, convirtiendo el evento en una vibrante celebración que dio la bienvenida a una nueva edición del torneo de fútbol más importante del planeta.

Presentación de Maná en la inauguración del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

El tema con el que la agrupación abrió el show fue Oye mi amor, uno de los más grandes éxitos de toda su historia. Este clásico del rock en español se estrenó en 1992 como sencillo principal del álbum ¿Dónde jugarán los niños?.

Luego de este show entró al escenario Danny Ocean. El artista venezolano se unió a la inauguración con el tema Partidazo, que fue seleccionado oficialmente para formar parte del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Inauguración del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

Más adelante, la cantante Belinda hizo su aparición sobre el terreno de juego, convirtiéndose en la primera artista femenina en subir al escenario de la ceremonia inaugural.

La intérprete deleitó al público con una presentación de la canción Por ella, acompañada por el reconocido grupo mexicano Los Ángeles Azules, en uno de los momentos más aplaudidos del espectáculo.

La cantante mexicana Belinda se presenta antes del inicio del partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

J Balvin y Ryan Castro continuaron el show aumentando la emoción entre los asistentes y espectadores con una actuación cargada de energía. Su presencia representó una parte esencial de la cuota latina en el espectáculo, liderado por la barranquillera Shakira.

Artistas en el campo durante la ceremonia de apertura previa al inicio del partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

Los artistas paisas interpretaron algunos de sus temas más sonados y con mayor número de reproducciones en las plataformas, como Qué calor, Una a la vez, I Like It y Ritmo.

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Por su parte, Shakira deslumbró junto al cantante nigeriano Burna Boy, dándole aún más vida a esta fiesta con el himno oficial Dai Dai, que superó los 100 millones de reproducciones en YouTube poco antes de la ceremonia de apertura del Mundial 2026.

La cantante Shakira actúa en la cancha durante la ceremonia de apertura previa al inicio del partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial. Foto: AP Photo/Ricardo Mazalan

La presentación de la artista barranquillera era una de las más esperadas y no decepcionó. Con su energía y carisma, Shakira volvió a dejar huella en la historia de los mundiales, reafirmando el reconocimiento que muchos le otorgan como la “reina de los mundiales”.