Mundial 2026: así fue la presentación de J Balvin y Ryan Castro en la ceremonia de apertura

La presencia colombiana brilló con fuerza en la ceremonia de apertura del Mundial 2026. Aunque Shakira fue una de las grandes protagonistas del espectáculo, J Balvin y Ryan Castro también hicieron parte del grupo de los artistas invitados que llevaron el talento nacional a uno de los escenarios más importantes y vistos del planeta.

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Horas antes de subir al escenario, J Balvin compartió con sus seguidores la emoción que le generaba participar en el evento. A través de su cuenta de Instagram publicó una imagen relacionada con la inauguración del torneo y promovió su presentación, aumentando la expectativa entre los fanáticos del artista.

Durante el evento, los dos exponentes del género urbano ofrecieron una actuación cargada de energía que conectó con el público presente y con los millones de espectadores que siguieron la transmisión por todo el mundo.

Su participación fue ampliamente aplaudida y se convirtió en uno de los momentos más destacados de la ceremonia, pues brillaron con ritmos latinos dentro de la nómina de estrellas musicales.

Durante su actuación, los cantantes interpretaron algunos de los temas más reconocidos de la discografía de J Balvin y el público disfrutó de canciones como Qué calor, Una a la vez, I Like It y Ritmo, éxitos que pusieron a cantar y bailar a los asistentes y que aportaron un ambiente festivo a la inauguración del torneo de fútbol.

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La presentación tuvo una amplia repercusión en redes sociales, donde los nombres de J Balvin y Ryan Castro rápidamente se ubicaron entre las principales tendencias. Miles de usuarios comentaron detalles del espectáculo, compartieron videos de la actuación y destacaron la presencia de los artistas colombianos en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Los seguidores de ambos intérpretes también se pronunciaron a través de distintas plataformas digitales. Entre los comentarios más repetidos estuvieron mensajes de orgullo por la representación colombiana, elogios a la puesta en escena y felicitaciones por la energía que transmitieron durante el show. Muchos fanáticos coincidieron en que la actuación fue uno de los momentos más memorables de la ceremonia de apertura.