J Balvin inaugurará el Opening Weekend de Colombiamoda 2026 con un desfile que reinterpreta el lujo artesanal colombiano

Las semanas de la moda hace tiempo dejaron de ser únicamente vitrinas para presentar colecciones. Basta mirar lo que ocurre en París, Milán o Nueva York, donde los desfiles son concebidos como experiencias inmersivas capaces de generar conversación mucho más allá de la industria. Colombia también quiere jugar en esa liga y la edición 2026 de Colombiamoda parece confirmar esa intención. Por, por eso Inexmoda anunció que, por primera vez, la programación se extenderá durante una semana completa, del 25 al 31 de julio, incorporando un Opening Weekend con el que busca ampliar el diálogo entre moda, entretenimiento y cultura.

La apertura estará marcada por Artisan Gang in The City, el nuevo proyecto desarrollado entre J Balvin y Vélez, una colaboración que trasciende el lanzamiento de una colección para convertirse en una narrativa sobre identidad, territorio y transformación.

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Inexmoda anunció que, por primera vez, la programación de Colombiamoda se extenderá durante una semana completa, del 25 al 31 de julio, incorporando un Opening Weekend con el que busca ampliar el diálogo entre moda, entretenimiento y cultura. Foto: Vélez

La elección de J Balvin no resulta casual. Durante la última década, el artista antioqueño ha construido una de las imágenes más sólidas de la música latina contemporánea, convirtiendo la moda en una extensión natural de su lenguaje creativo.

Más allá de sus éxitos musicales, el intérprete de Mi gente, Ginza o Safari ha colaborado con algunas de las firmas y marcas más influyentes del mundo, ha llevado diseñadores latinoamericanos a escenarios internacionales y ha entendido la ropa como una herramienta para construir discurso cultural. En cada una de sus apariciones públicas ha hecho de la experimentación estética un sello propio, combinando referencias urbanas con elementos del imaginario colombiano y latinoamericano.

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J Balvin celebró junto a más de 30.000 personas en Barranquilla, como parte de Ciudad Primavera gira de estadios. Foto: Gaby Deimeke

Ese interés por convertir la moda en un vehículo de identidad vuelve a hacerse visible en esta nueva propuesta, que constituye la cuarta colaboración entre el cantante y Vélez. A diferencia de otras alianzas entre artistas y marcas, aquí el músico no aparece únicamente como rostro de campaña. Según los organizadores, ha participado activamente en la construcción conceptual del proyecto, aportando una visión que busca traducir símbolos profundamente colombianos a un lenguaje contemporáneo con vocación internacional.

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La colección toma como punto de partida una figura emblemática de la historia antioqueña: el arriero que recorría las montañas transportando mercancías y conectando territorios. Ese viaje sirve como metáfora para hablar del tránsito entre tradición y modernidad, entre el campo y la ciudad, sin plantear una ruptura entre ambos mundos.

El resultado será una propuesta integrada por 28 salidas, organizadas en cinco momentos narrativos: Origen en Movimiento, Artesanía Reprogramada, Garniel: del Campo a la Ciudad, Futuro Nostálgico y Manifiesto: Artisan Gang in The City.

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A lo largo del recorrido aparecerán reinterpretaciones de elementos profundamente asociados a la cultura colombiana, como el carriel, el punto de cruz heredado de las abuelas, los tejidos inspirados en la tradición arhuaca, el poncho, las botas ecuestres, las orquídeas o la mula como símbolo de resiliencia.

La colección propone una lectura contemporánea donde el cuero dialoga con bordados gráficos, textiles, superposiciones e intervenciones artesanales que buscan demostrar que el lujo latinoamericano puede construirse desde el oficio, el conocimiento manual y el origen de los materiales.

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J Balvin es un referente fashion en el reguetón. Foto: Gaby Deimeke

Bajo la dirección artística del proyecto, la pasarela recreará el recorrido del arriero hacia la ciudad mediante una puesta en escena donde la geografía, la memoria y el movimiento funcionarán como parte esencial del relato visual. La intención es que la narrativa no se limite a las prendas, sino que envuelva al espectador en una experiencia donde moda, música y performance dialoguen constantemente.

La apuesta también refleja una transformación más amplia dentro de Colombiamoda. Con 37 ediciones, la plataforma ha consolidado su papel como el principal encuentro de la industria de la moda en Colombia y uno de los más relevantes de América Latina. Sin embargo, en los últimos años ha buscado ampliar su alcance hacia un modelo similar al de las grandes semanas internacionales, donde las conversaciones sobre creatividad, sostenibilidad, negocios y cultura ocupan un lugar tan importante como las pasarelas.

El desfile también coincide con los 40 años de Vélez, una fecha que ofrece una oportunidad para revisar la evolución de una de las marcas que más ha trabajado el cuero como elemento central de su identidad.