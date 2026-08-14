El reconocido chef José Andrés vuelve a ser ejemplo de solidaridad: donó un millón de dólares para los pequeños restaurantes afectados por el terremoto en Colombia

El chef José Ramón Andrés Puerta, conocido en el mundo de la gastronomía como José Andrés, es uno de los chefs más reputados del mercado iberoamericano en Estados Unidos. Es un hombre que ha dedicado su vida a la cocina y, desde que empezó su carrera profesional, ha sido un referente de los sabores españoles en Norteamérica.

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En la alta cocina tiene una experiencia de más de 30 años. Fue chef en varios de los mejores restaurantes de Nueva York, llevando los sabores del Mediterráneo a la capital del mundo. Además fundó Jaleo e instaló el mercado Little Spain, con los que exaltó la cultura gastronómica de su país en la costa este del país norteamericano.

Su carisma y conocimiento lo llevaron a la pantalla chica, donde fue cara de programas como Vamos a cocinar con José Andrés, Yes, Chef!, y José Andrés y familia en España, por el cual se ganó un premio Emmy en el año 2023. Sin embargo, su labor más reconocida está alejada de los utensilios y las cámaras.

Uno de sus mayores hitos fue fundar World Central Kitchen (WCK) en el año 2010, una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo atender las necesidades de las comunidades afectadas por desastres naturales, crisis humanitarias y conflictos bélicos en todo el mundo. Esta iniciativa nació a raíz del terremoto que golpeó a Haití.

El modelo de WCK se caracteriza por trabajar junto con cocineros, restaurantes y organizaciones locales para preparar y distribuir alimentos en los lugares donde ocurre una emergencia, buscando así conectar con las necesidades de cada comunidad y con los establecimientos que ya operan en esos territorios.

Por esa labor, el prestigioso chef fue reconocido en dos ocasiones por Time Magazine como una de las 100 personas más influyentes, fue distinguido por la Fundación James Beard con los títulos de Chef Destacado y Humanitario del Año, y recibió el Basque Culinary World Prize por el impacto social de su ONG durante la pandemia del COVID-19.

En el marco de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, José Andrés tomó una decisión que puede cambiar la vida de cientos de familias: donar un millón de dólares para apoyar la reapertura de los pequeños negocios de alimentos afectados por el terremoto.

El chef José Andrés ha realizado labores humanitarias desde 2010. Foto: Jason Kempin/Getty Images for José Andrés Group & W Nashville

Reactivación de los negocios

Entre los sectores golpeados por la tragedia se encuentra el gastronómico, especialmente los establecimientos que dependen de sus ingresos diarios para sostener a propietarios y trabajadores.

José Andrés explicó que el objetivo de la donación es contribuir a que los pequeños establecimientos de comida puedan volver a abrir sus puertas. La iniciativa no está planteada únicamente como una entrega de alimentos para las personas afectadas, sino como una medida para ayudar a recuperar una actividad económica que resulta fundamental para muchos colombianos.

La donación fue gestionada con la participación de WCK y Longer Tables Fund, con el propósito de determinar dónde los recursos pueden generar un mayor impacto en el corto plazo y distribuirlo de la manera más eficiente posible.