Tragedia de las trillizas Saavedra tras terremoto en Colombia: Ana María, única en salvarse, ya sabe lo que pasó y contó a sus seres queridos cómo sobrevivió

Carlos Saavedra, integrante de la familia Saavedra, habló de la tragedia ocurrida. En el terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia, fallecieron en Cali Jairo Saavedra, su hermano; Victoria Caicedo, su cuñada, esposa de Jairo; dos de las trillizas, Sofía e Isabella, y el hermano de Victoria, Diego Efraín Caicedo.

Saavedra aseguró que esta tragedia tan terrible para Colombia, simbolizada por muchas historias tristes, entre ellas el deceso de dos de las trillizas, sus padres y su tío, ya se la contaron a Ana María Saavedra, la única joven que quedó con vida y que es atendida en un centro médico en la capital del Valle del Cauca.

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“Mi hija es médica. Y las primas y una psicóloga hicieron una reunión con ella. Ella ya sabía que Sofía había fallecido porque a Sofía la encontraron; fue la tercera que encontraron el mismo lunes a las 11 de la mañana. La otra es Isabela. Era la última, la menor. Ana María fue la primera que nació, la mayor. Sofía, la del medio; Isabelita era mi ahijada y fue la última que encontramos. Fue anoche a las 6:30, el minuto de silencio. A las 6:30 de la tarde”.

Las trillizas que llenaron de nostalgia a Colombia, tras el terremoto en Cali. Foto: Redes sociales

Carlos Saavedra dijo que su familia era muy feliz y rumbera. “Jairo era muy alegre, era el motor de la familia en los encuentros que nosotros hacíamos cada tres años de toda la familia Saavedra. Él era el motor, muy alegre. Y entonces tocaba el güiro, la campana, la clave, las maracas, todo. El domingo (un día antes del terremoto) ellos estuvieron en una viejoteca, como le decimos aquí en Cali, que se llama La caldera del diablo. Entonces ellos fueron el domingo, rumbiaron hasta las 11 de la noche y el accidente fue a las 7:40, 7:33, no me acuerdo bien exactamente, pero ellos estuvieron enrumbados el domingo con los compañeros y amigos del barrio de nosotros, del barrio Champañá, porque nosotros crecimos en el Champañá y de ahí mis padres vinieron a vivir a la plaza de toros”, aseguró.

“Le fascinaba la rumba, pero era muy juicioso; él era especializado en mercadeo internacional, las hijas se graduaron en el Icesi, las tres eran graduadas en comercio internacional. Mi Dios es muy grande, mi Dios sabe hacer sus cosas y algo grande vendrá. Algo grande nos va a dar mi Diosito”, agregó.

Carlos Saavedra, de 72 años, dijo que su hermano tenía 62 y cumpliría 63 el 30 de septiembre. Sus sobrinas, entretanto, tenían 23 años. “La verdad es que Ana María, que se salvó, ella tuvo la suerte, no hubo ningún sobreviviente en el edificio, solo Ana María”, aseguró, al indicar que su familia vivía en el segundo piso de un edificio de cuatro pisos.

La familia Saavedra, que falleció tras el terremoto en Colombia. Ana María, única sobreviviente Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @dianamarchespinosa

Luego, en conversación con Blu Radio, Carlos Saavedra dijo que Ana María les contó qué sucedió. “Ella es la que cuenta la versión original. Que cuando fue el temblor, mi hermano se estaba bañando, su esposa estaba en la cama esperando turno para bañarse. El tío de las trillizas acababa de llegar y estaba sentado en la sala esperando que mi hermano saliera para empezar a trabajar en los computadores porque ellos trabajaban para una multinacional americana y las trillizas ya iban a salir hacia el trabajo; ellas andaban a toda hora las tres, ellas eran graduadas en comercio internacional, hace un año se habían graduado, tenían también un trabajo con una multinacional”, narró.

“Entonces, lo que dice Ana María es que las dos trillizas que murieron iban adelante, ya bajando las gradas, y cuando fue el terremoto, Ana María iba saliendo y la puerta del apartamento, de cedro muy fina, le cayó a ella encima. Entonces la protegió de los escombros y quedó apachurradita, pero con la cabeza por fuera; entonces ella se agarró a gritar y los vecinos salieron a los cinco minutos y, como el edificio se vino hacia adelante, cayó hacia el andén, hacia la calle; entonces los vecinos la alcanzaron a escuchar y la sacaron y a los 30 minutos ella ya estaba en la clínica”, agregó.

La familia Saavedra, que falleció tras el terremoto en Colombia. Ana María, única sobreviviente Foto: Foto tomada de las redes sociales

“Cuando ella va en la ambulancia, le dice un paramédico: ‘Llame a este teléfono’. Al de mi sobrina, hija de mi hermana, que ella se lo sabía de memoria y entonces ya a ella le cuenta a María Camila: ‘Se cayó el edificio, todos estábamos adentro, se cayó el edificio, me llevan para Imbanaco (Clínica Imbanaco) y entonces ya mi sobrina le avisa a mi hijo. Y él me avisa a mí; yo vivo a seis cuadras. Donde estoy ahora, estoy a seis cuadras del siniestro. Yo me fui corriendo y, apenas llegué, ya había 20 personas sin guantes y sacando escombros, pero yo dije: ‘Aquí no hay vida’. El edificio se apachurró totalmente y las losas quedaron una sobre otra”, prosiguió.

“Ese apartamento fue de mis padres; esa era una herencia con otras dos propiedades que había ahí. Entonces la puerta le cae encima y la puerta era muy fina, de puro cedro. Entonces, los escombros cayeron encima de ella, la apachurraron. Ella tiene unas lesiones en la pelvis. A ella la operaron ayer de la pelvis, pero ya el médico dijo que estaba fuera de peligro, que en 10 días vuelve a caminar y creo que hoy le van a dar salida en la tarde”, agregó el tío de la familia, al señalar que su ser querido sobreviviente recibe atención psicológica de personas que, incluso, son de la familia.