La ayuda para las comunidades golpeadas por el terremoto en el Chocó continúa movilizándose. Desde Quibdó, la primera dama, Ana Lucía Pineda, anunció este viernes 14 de agosto que a partir de este sábado llegarán al departamento 12 camiones cargados con asistencia humanitaria para atender a las familias afectadas por la emergencia.

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Los vehículos transportarán diferentes elementos de primera necesidad, entre ellos alimentos, kits de aseo y kits nocturnos, que serán llevados directamente hasta la bodega dispuesta por la Gobernación del Chocó.

“A partir de mañana también vendrán 12 camiones llenos de ayudas humanitarias que incluyen alimentación, kits de aseo y kits nocturnos”, aseguró Pineda durante su intervención.

Ayudas serán distribuidas entre los municipios

La estrategia contempla centralizar inicialmente los cargamentos para posteriormente distribuirlos de acuerdo con las necesidades que se han identificado en los diferentes municipios afectados.

“Llegarán directamente a la bodega que dispuso la gobernadora para así poder atender las necesidades de los distintos municipios”, explicó la primera dama.

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El anuncio se produce mientras autoridades nacionales y departamentales continúan desplegadas en el Chocó coordinando la recepción y distribución de ayudas, así como la atención de las comunidades que resultaron damnificadas por el fuerte movimiento telúrico.

Pineda aprovechó su intervención para hacer un nuevo llamado a la solidaridad y pidió que las ayudas no se detengan mientras persistan las necesidades en las zonas afectadas.

“La invitación es a que todos los colombianos nos sigan apoyando, donando”, manifestó.

La llegada de los 12 camiones se suma así a los esfuerzos que se vienen adelantando para garantizar alimentos y elementos básicos a las familias damnificadas, mientras continúa el trabajo para determinar y atender las necesidades particulares de cada municipio.