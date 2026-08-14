Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: condenan a 21 años de prisión a alias Harold

En medio de la semana en la que se conmemoró el primer año de la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se conoció la novena sentencia por los hechos que rodearon la planeación y ejecución del atentado sicarial.

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Después de que se avalara el preacuerdo con la Fiscalía General, un juez de Bogotá sentenció a 21 años de prisión a Harold Daniel Barragán Ovalle, conocido con el alias de Harold, señalado como coautor del magnicidio.

En el preacuerdo, Harold aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas.

Monumento en homenaje a Miguel Uribe Turbay. Foto: SEMANA

La Fiscalía General señaló en su momento que Harold fue pieza clave en el “reclutamiento” del menor de edad que le disparó en dos oportunidades a Uribe Turbay mientras daba un discurso político en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, en la tarde del 7 de junio de 2025.

En un bar del barrio El Muelle, en Engativá, Harold buscó a personas que cumplieran un determinado perfil para ofrecerles “una vuelta” y el pago de 20 millones de pesos.

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De esta forma, contactó en una discoteca de la que era cliente habitual a un adolescente de 15 años conocido con el apodo de Tianz.

La participación de Harold en el crimen no terminó ahí. El ente investigador señaló que coordinó las acciones previas y posteriores al ataque, entre ellas el reconocimiento del lugar donde se ejecutó el atentado al congresista del Centro Democrático, así como las labores de logística para la obtención del arma de fuego.

Harold, junto a alias Chipi, El Hermano y Gabriela, hacía parte de un grupo delincuencial dedicado a los homicidios selectivos y al tráfico de estupefacientes, entre otras actividades ilícitas, en el occidente de Bogotá.

En la decisión judicial, que quedó en firme debido a que no se presentaron recursos, se estableció que Harold deberá pagar la sentencia en un centro carcelario. Igualmente, deberá pagar una multa de 16.350 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La Segunda Marquetalia

En marzo pasado, SEMANA reveló en exclusiva la declaración de Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, uno de los principales determinadores de este magnicidio.

El Viejo, quien cuenta con graves antecedentes judiciales, detalló que el crimen había sido ordenado por La Segunda Marquetalia, la disidencia creada en 2018 por Iván Márquez y otros excomandantes de las Farc.

“El grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia”, reveló El Viejo al contar la activa participación de José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever.

El Viejo contó que a Miguel Uribe Turbay planearon asesinarlo en otro punto de Bogotá. Dijo que había un ofrecimiento de 1.000 millones de pesos por el crimen y señaló que se dispusieron otros 600 millones de pesos para sobornar a la Justicia o, si era el caso, “mocharles la cabeza”, a fin de que no se conociera toda la verdad.

Igualmente, entregó el nombre de otro exintegrante de las Farc. “Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako. Ante las personas en la ciudad le decimos la ‘vuelta’, pero ante los mandos de la guerrilla es una ‘operación’ (…) Siempre se sostuvo la inteligencia, la información y la logística para ejecutar esa orden que impartió Kendry (…), la orden que nos dieron los de arriba, me refiero a la gente de la Segunda Marquetalia; esa orden se tenía que ejecutar sí o sí”.