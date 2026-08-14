El menor de edad que recibió la orden de matar a sangre fría al senador Miguel Uribe Turbay, se convirtió en asesino el 7 de junio de 2025.

El adolescente, quien cometía hurtos y consumía estupefacientes, no tenía la experiencia para disparar; aun así, lo hizo convencido de que sería recompensado, pero no recibió lo prometido.

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Harold Daniel Barragán Ovalle no solo participó en la planeación del atentado mediante cuatro videollamadas, sino que se encargó del menor de edad que, sin saber, tenía una misión suicida.

“Los cabecillas esperaban que el menor fuera asesinado por los escoltas”, revelaron fuentes de la investigación.

Barragán Ovalle tomó la determinación de firmar un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Harold Daniel Barragán Foto: Suministrada a Semana

El acuerdo le dejó una rebaja de la condena. La pena que se fijó en el acuerdo llegó a los 21 años y 4 meses de prisión. Harold Daniel Barragán reconoció su responsabilidad, cumple la pena privativa de la libertad y se suma al listado de condenados por el magnicidio del precandidato presidencial.

“Las pruebas obtenidas por la Fiscalía indican que Barragán Ovalle participó, a través de cuatro videollamadas, en la coordinación de las acciones previas y posteriores al ataque, entre ellas, el reconocimiento del lugar donde se ejecutó el atentado”, dijo la Fiscalía.

La investigación, de acuerdo con la Fiscalía, estableció que este hombre hacía parte de un grupo delincuencial dedicado a los homicidios selectivos y al tráfico de estupefacientes, entre otras actividades ilícitas asociadas al crimen en la ciudad de Bogotá. El magnicidio resultó ser otro trabajo.

Magnicidio de Miguel Uribe. Foto: Screenshot 'x'

“Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que Harold Daniel Barragán Ovalle, uno de los implicados en la planeación del magnicidio del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025, fuera sentenciado por su participación en el crimen”, señaló el ente acusador.

El juez le negó a Barragán la prisión domiciliaria y, además, le impuso una multa de 16.350 salarios mínimos mensuales legales vigentes para 2025.