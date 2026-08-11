“Mi vida se partió en pedazos”: el desgarrador mensaje del padre de Miguel Uribe Turbay a un año de su muerte

Este 11 de agosto se cumple un año de la muerte de Miguel Uribe Turbay, un episodio que conmocionó al país y dejó una profunda huella en su familia. En medio de la conmemoración, su padre, Miguel Uribe Londoño, compartió un sentido mensaje para recordar a su hijo y expresar cómo ha vivido estos doce meses de ausencia.

Cuestionan a congresista petrista por recoger donaciones a través de la cuenta personal de un aliado político

“Hace un año recibí la llamada que ningún padre debería recibir; tu corazón había dejado de latir. En ese instante, mi vida se partió en pedazos”, comenzó escribiendo.

Uribe Londoño reconoció que el paso del tiempo no ha disminuido el impacto de la pérdida. Por el contrario, aseguró que el dolor sigue presente, aunque encuentra fuerzas en el recuerdo de su hijo y en lo que representó para él haber sido su padre.

“Hoy, un año después, el dolor sigue siendo más profundo, pero el orgullo y el amor de haber sido tu papá me inspiran a seguir de pie”, manifestó.

“Un legado que nadie podrá borrar”

Uno de los apartados más emotivos de la publicación estuvo dedicado al legado de Miguel Uribe. Su padre aseguró que mantendrá vivos sus ideales y resaltó las cualidades que, a su juicio, lo caracterizaron.

“Nos dejaste tus ideas, tus principios, tu valentía y un legado que nadie podrá borrar”, escribió.

Además, hizo una especial referencia a Alejandro, hijo de Miguel Uribe, y aseguró que se encargará de que su nieto crezca conociendo quién fue su padre y los sueños que tenía.

“A mi nieto Alejandro, le hablaré siempre de ti, de tus sueños y del inmenso amor que sentías por él”, expresó.

También mencionó a Delia, a quien describió como una persona fundamental en la vida de su hijo y quien, después de su muerte, se convirtió en un apoyo para él: “Delia, que fue también parte fundamental de tu vida, es hoy mi soporte. Ella te llevará siempre en el corazón”.

Gustavo Petro le pide autorización al Congreso para salir de Colombia durante un año; esta es la carta

La flor con la que decidió recordarlo

Para conmemorar el primer aniversario de su muerte, Miguel Uribe Londoño explicó que escogió una flor cargada de simbolismo: el no me olvides, asociada con el recuerdo y la permanencia de los vínculos afectivos.

“Hoy te recuerdo con un no me olvides, una flor que simboliza el amor verdadero, la memoria eterna y la lealtad”, señaló.

El mensaje terminó con una promesa de mantener vivo el recuerdo y el legado de su hijo. “Porque nunca te olvidaré, Miguel, y seré siempre fiel a tu legado”.

Finalmente, dejó una de las frases más conmovedoras de toda la publicación: “Te amo y te amaré por siempre, hijo”, acompañada de las etiquetas #PapáMiguel y #MiguelVive.