El presidente Abelardo De La Espriella le agradeció a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, las ayudas que anunció para el país en las últimas horas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país en la mañana de este lunes.

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“Presidente Nayib Bukele, en nombre de Colombia y de todas las familias que hoy atraviesan momentos difíciles, le agradezco profundamente a usted y al pueblo salvadoreño este gesto de solidaridad”, aseguró De La Espriella.

El mandatario colombiano le agradeció a Bukele haber estado presente y responder a estos hechos con “generosidad y prontitud”. “Que Dios bendiga a El Salvador y fortalezca siempre los lazos que unen a nuestras naciones. Un abrazo fraterno, presidente”, le dijo De La Espriella a Bukele.

Horas antes, el mandatario de El Salvador había dicho que enviaría dos aviones con más de cien toneladas en ayudas.

“El Gobierno de Colombia ha solicitado ayuda humanitaria únicamente en forma de insumos para atender a las familias afectadas por el terremoto. Nos han informado que sus equipos de rescate, médicos y demás cuerpos de emergencia se encuentran desplegados y atendiendo la situación, por lo que, en este momento, no requieren apoyo de personal”, aseguró.

Y dijo que por eso decidieron enviar los dos aviones de carga con las cien toneladas de ayuda humanitaria, que estaría preparada de acuerdo con las necesidades que transmitieron las autoridades colombianas.

Bukele informó que el primer avión partirá este martes en la noche y el segundo saldrá en la mañana de este miércoles. “Seguiremos atentos a la evolución de la emergencia y, si nuestros hermanos colombianos necesitan cualquier otro tipo de apoyo, estaremos listos para brindarlo. Nuestras oraciones están con las familias de las víctimas, con los heridos y con todo el pueblo colombiano. Que Dios bendiga y proteja a Colombia”, dijo Bukele.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, anunció ayudas para Colombia. Foto: Getty Images

Otros países también se han sumado a la ayuda internacional

Uno de esos países fue Ecuador. “Querido presidente Daniel Noboa, gracias por la solidaridad y por la disposición inmediata de Ecuador para apoyar a Colombia en esta emergencia. Valoro especialmente que nuestros hermanos ecuatorianos hayan puesto a disposición su capacidad de búsqueda y rescate. Un abrazo fraterno para usted y para todo el pueblo ecuatoriano”, respondió De La Espriella.

Asimismo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, también anunció ayudas para el país, gesto que el Tigre agradeció: “Presidente Vladímir Putin, recibo su mensaje en nombre de una Colombia que hoy enfrenta con fortaleza las consecuencias de esta dolorosa tragedia. Sus palabras para quienes perdieron a sus seres queridos y para los colombianos que hoy luchan por recuperarse son recibidas con aprecio”.