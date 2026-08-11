¿Cómo ayudar a las víctimas del terremoto? Estos son los centros de acopio en Bogotá, Medellín y otras ciudades

En medio de la catástrofe que vive Colombia por las muertes y daños que ha generado el terremoto, algunas personas particulares y reconocidos políticos han utilizado sus redes sociales para difundir cuentas bancarias y otros canales para que la gente done ayudas para las víctimas de este desastre natural.

Sin embargo, las autoridades competentes confirmaron que esos canales no están autorizados de manera oficial, y recordaron cómo la Cruz Roja y varias alcaldías en el país se han unido para instalar centros de acopio donde se recibirá la ayuda humanitaria para atender esta tragedia.

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer que el centro comercial Unicentro (cr. 15 # 124 - 30), la sede administrativa de la Cruz Roja (cr. 24 # 73 38) y la Universidad Jorge Tadeo Lozano (cr. 4 # 22 - 61), son los centros de acopio destinados para estas labores humanitarias.

Por su parte, la Alcaldía de Medellín anunció que los parques bibliotecas Belén, San Javier, Gabriel García Márquez, León de Greiff (La Ladera) y la biblioteca pública El Poblado hacen parte de esta jornada de ayudas desde las 9:00 a. m. a 6:00 p. m. de lunes a sábados.

En la capital de Antioquia también se destinó la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, la Fundación Saciar, la Terminal del Norte, la Universidad Eafit y el Hall de la Alcaldía de Medellín para instalar esos centros de acopio.

En Cartagena, la alcaldía municipal destinó el Coliseo Bernardo Caraballo para recibir desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. ayuda para atender a los afectados, como agua potable, alimentos no perecederos, sábanas, elementos de aseo personal, colchonetas y elementos de primera necesidad.

La Alcaldía de Pereira, una de las ciudades más golpeadas por esta emergencia, destinó los cafés Consota, Perla del Otún, El Remanzo, Kennedy, Ormaza, San Nicolás y Comuna del Café como centros de acopio para recibir esos apoyos.

El Banco Nacional de Sangre anunció que en Barranquilla instaló un puesto de donación, sin embargo, le recordó a las personas que se quieran sumar a esta causa que no deben estar en ayunas, tener entre 18 y 65 años, pareja sexual estable y, si tienen tatuajes o piercing, deben esperar seis meses desde que lo realizaron para donar.

Estos son algunos de los centros de acopio oficiales y autorizados que han habilitado los gobiernos locales y departamentales para recibir la ayuda que necesitan miles de personas afectadas por el terremoto en Colombia.