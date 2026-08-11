Diana, bajo escombros en Cali, espera ser rescatada

La historia de Diana conmueve a los colombianos. Ella está atrapada bajo escombros en Cali y espera ser rescatada en las próximas horas por los organismos de socorro.

El alcalde Alejandro Eder hizo pública la historia: “Colombianos, ella es Diana. Estamos muy cerca de rescatarla. Todas sus oraciones con ella”.

Su mamá, aferrada a la oración, sigue las labores de rescate y cuenta los minutos para volver a abrazarla: “Ya lleva un día completo ahí”, dice.

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Diana fue localizada por un equipo de bomberos de Bogotá, ya fue canalizada, está consciente y se alista para salir de los escombros.

“Ella ya está canalizada, está estable, ella sale de ahí, no se preocupe. Nosotros no nos vamos hasta que no saquemos a las personas”, le comenta un socorrista a su madre.

A su vez, el alcalde le reitera que no se va a descansar hasta rescatar a Diana y a cada uno de los caleños que se mantienen bajo los escombros: “Mucha oración y fuerza para las familias. ¡No vamos a parar!“.

Cali vive horas de angustia. La Alcaldía informó que, hasta ahora, 96 personas han perdido la vida y 949 heridas, que son atendidas en centros médicos de la capital del Valle del Cauca.

Además, 45 estructuras tienen colapso total o parcial; 239 personas están atrapadas en la infraestructura; 86 personas se han rescatado; y 93 edificios y viviendas tienen daños parciales.

“En Cali no paramos. Estamos al frente de la emergencia y vamos a recuperar nuestra ciudad. Todo el gabinete tiene una sola prioridad: atender a los caleños, acelerar la respuesta y garantizar que cada capacidad del distrito esté puesta al servicio de la emergencia”, dijo el mandatario local.