Nuevo temblor en Cali: Alejandro Eder pide mantener la calma tras el reciente sismo

Con la preocupación latente por todas las emergencias que se presentan en el país, debido al terremoto del lunes 10 de agosto, este martes 11 de agosto el Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo evento sísmico en la Nación, lo que ha revivido la preocupación entre los ciudadanos.

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El nuevo temblor, de magnitud 3.8, se habría dado sobre las 10:43 a. m., con epicentro en el municipio de San José del Palmar (Chocó). Según los comentarios que se han publicado en redes sociales, el fenómeno se alcanzó a sentir fuertemente en varias zonas, incluida Cali.

Por esto, el alcalde de la capital del Valle del Cauca, por medio de una publicación en su cuenta de la red social X, hizo un llamado a los caleños y a las personas que se encuentran en la ciudad a mantener la calma, y no dejarse llevar por el impacto del nuevo acontecimiento.

Asimismo, recalcó que los ciudadanos deben estar atentos y actuar con responsabilidad en estos momentos de emergencia en la ciudad. Además, expresó que mantener la calma en este tipo de situaciones es clave para evitar accidentes.

Por otro lado, el mandatario resaltó que los equipos de emergencia y los organismos de socorro se encuentran activos y monitoreando la situación, con el propósito de garantizar la seguridad y el bienestar de los afectados por el terremoto de este 10 de agosto.

“Cali es una ciudad fuerte y solidaria. Unidos vamos a superar esta situación”, dijo Eder en su mensaje.

Además, el funcionario indicó que es de suma importancia revisar la situación de familiares y vecinos para asegurarse de su estado. Afirmó que los ciudadanos se deben mantener atentos y preparados ante cualquier eventualidad.

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Este nuevo acontecimiento sucedió mientras se seguían conociendo las dolorosas cifras de fallecidos, heridos, desaparecidos y afectaciones que ha tenido la capital del Valle del Cauca, debido al terremoto.

Hasta el momento, en todo el territorio nacional se han confirmado 181 fallecidos, 195 desaparecidos y 1.595 heridos, números que pueden seguir aumentando en el transcurso de las horas.

Las autoridades se encuentran en las zonas afectadas, ayudando a los gobiernos locales con la gestión del desastre causado por el fuerte movimiento telúrico.