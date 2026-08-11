Servicio Geológico ha detectado casi cien réplicas después del terremoto en Colombia

Casi cien réplicas ha registrado el Servicio Geológico Colombiano después del fuerte terremoto de magnitud 7.4 que azotó el país el 10 de agosto.

En los canales oficiales de la entidad informaron: “Desde la ocurrencia del sismo principal, y con corte a las 11:30 a. m. del 11 de agosto de 2026, se han registrado 99 réplicas. De estas, seis con magnitud mayor a 3.0 y una con magnitud mayor a 4.0”.

Uno de esos últimos sismos se presentó a las 10:43 a. m., con una magnitud 3.8 y una profundidad de 99 kilómetros, en el municipio de San José del Palmar (Chocó), la misma zona donde inició el fuerte terremoto que hasta ahora deja 181 personas muertas, según el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

El alcalde de Cali reportó que hace algunos instantes se registró un nuevo temblor. Hizo un llamado a la calma, a estar atento y a actuar con responsabilidad frente a los sismos que se vienen registrando en medio de la grave emergencia.

“Nuestros equipos de emergencia están activos y monitoreando la situación. Les pido seguir únicamente la información oficial del Distrito. En estos momentos, lo más importante es mantener la serenidad, revisar a nuestros familiares y vecinos, y estar preparados ante cualquier eventualidad”, manifestó el alcalde de la capital del Valle del Cauca.

El Servicio Geológico Colombiano ha reportado que esas 99 réplicas se han registrado en el océano Pacífico, cerca de Chocó, y en los municipios de Istmina y Sipí; también en la Mesa de Los Santos, Santander, se han presentado sismos en las últimas horas.

La entidad recordó que científicamente no está comprobado un método que permita predecir un sismo o su magnitud en un sitio. Por eso, indicó que monitorea 24/7 la actividad sísmica del país a través de la Red Sismológica Nacional, conformada por más de 200 estaciones instaladas en todo el país.