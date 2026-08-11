Terremoto en Roldanillo: “Fue un bombardeo de rocas en medio de la misa”, estremecedor relato del padre a periodista de SEMANA

Los estragos del terremoto en Roldanillo (Valle) son desoladores. El subeditor de SEMANA, Francisco Argüello, llegó hasta ese municipio y mostró en vivo los efectos del movimiento telúrico que estremeció al país este lunes y cuyo epicentro fue San José del Palmar en Chocó. La magnitud del evento geológico, 7.4, es una de las más altas registradas en la historia del país.

Caos en Roldanillo, Valle, tras terremoto en Colombia: graves daños en la infraestructura, sin agua y sin energía

El periodista de SEMANA entró a la iglesia de San Sebastián en el municipio. Las imágenes son impactantes: paredes agrietadas, el piso destruido, un ángel sin cabeza.

"Es el dolor de todo, porque es lo material, pero también es mi templo, es el lugar en el que he sido bautizado, es mi tierra”, dijo el padre. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Terminamos la misa y en ese momento comienza el temblor”, narra el padre que, minutos antes de contar su relato, grababa con su celular lo que quedó de su templo. “La gente iba saliendo de la misma y eso era un bombardeo de rocas por todo el pasillo”, aseguró el padre Germán Andrés Clavijo. “No se si eso hubiera sido en la eucaristía cómo habría sido. Afortunadamente ya habíamos terminado”, detalló.

“De hecho, estaba el coro cantando. Comienzo a evacuar a la gente, pero llega un momento en que yo también tengo que irme. Es el dolor de todo, porque es lo material, pero también es mi templo, es el lugar en el que he sido bautizado, es mi tierra”, agregó.

. “Mi iglesia está muy fracturada”, cuenta el padre de la iglesia de Roldanillo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El padre cuenta cómo en medio del terremoto una estructura de la iglesia cayó sobre una feligrés, que él ayudó a evacuar y que sigue hospitalizada. “La señora estaba colapsada y teníamos que socorrerla. Uno se une mucho en ese momento ante la tragedia. Tenemos que solidarizarnos”, contó.

El padre no oculta su dolor. “Mi iglesia está muy fracturada”, cuenta. Y agrega que debe realizar las ceremonias de exequias en otro lugar, pues la zona ya no es segura.

Roldanillo sufrió terribles daños durante el terremoto del 11 agosto 2026 Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

La historia de la iglesia cuanta con otro terremoto entre sus momentos más difíciles. En la década de los 60 la infraestructura ya había colapsado y fue reconstruida al estado que se tenía antes de la tragedia de este 10 de agosto. “Los vitrales son un patrimonio cultural y artístico”, explica sobre los que sí quedaron en pie.

“Fue una locura ayer. Han pasado 24 horas y uno comienza a tener más de esta visión”, dijo. “A veces uno quiere entrar, pero me da miedo”, confesó.

Los santos yacen en el piso en la iglesia de Roldanillo Valle. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

También asegura que recuerda que el terremoto fue tan fuerte que él no podía sostenerse en pie, como había visto tantas veces en videos en otros sismos en el mundo.

Vea en video del padre de Roldanillo narrando la tragedia de su templo:

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ha descrito las graves afectaciones que sufre su región. “No paramos. Ahora nos dirigimos al norte del Valle para evaluar directamente la situación de varios municipios afectados y seguir llevando atención, ayudas, conectividad y soluciones a las familias”, dijo este martes.

La mandataria reportó que hay 38 fallecidos en varios municipios, 5.000 viviendas colapsadas y 700 heridos. Mientras en Cali, hay 95 muertos y 949 heridos.

“El Valle es un pueblo resiliente, solidario y valiente. Podemos derrumbarnos, pero nunca estaremos derrotados. En los momentos más difíciles es cuando demostramos de qué estamos hechos: de unión, solidaridad y esperanza”, concluyó.