Gobierno de Abelardo De La Espriella lanza primer bombardeo contra el ELN en Tibú, Norte de Santander

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella lanzó su primer bombardeo contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Tibú, Norte de Santander, durante el lunes 10 de agosto y la madrugada de este martes 11 de agosto.

De acuerdo con la información preliminar conocida por SEMANA, varios integrantes del Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares llegaron hasta la zona donde tienen injerencia los ilegales y tuvieron un primer enfrentamiento a disparos de fusil.

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Asimismo, fuentes de la inteligencia militar le dijeron a este medio que lanzaron la ofensiva luego de tener la ubicación exacta en la que se mueve este grupo guerrillero, que impone terror en esa zona del Norte de Santander.

No cesan las operaciones militares en contra del ELN en el Norte de Santander. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

A esta hora no hay un balance concreto de cuántas bajas logró la Fuerza Pública en ese punto y hay tropas del Ejército Nacional realizando esas verificaciones, con el propósito de tener certeza de qué tan efectiva fue la operación militar.

Se espera que durante las próximas horas se pueda conocer un balance general de lo que fue este combate y bombardeo por parte de las Fuerzas Militares contra los integrantes del ELN.

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Como presidente electo, De La Espriella estuvo en el Norte de Santander, desde donde le envió un ultimátum a los integrantes de esta guerrilla.

“Hacerle un llamado a este par de bandidos del frente de guerra nororiental del ELN: alias Zorrillo, del frente Camilo Torres Restrepo, y alias Volkswagen, del frente Efraín Pabón, que operan en los Santanderes. Lo he dicho y lo reitero porque el mensaje también va para ustedes: tienen pocos días, menos de un mes ya, para desmovilizarse”, dijo en su momento.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella lanzó un ataque contra el ELN en el Norte de Santander. Foto: Guillermo Torres / Semana

De La Espriella aseguró que cualquier “bandido” que no se someta a la ley será “perseguido y dado de baja, como en derecho corresponde”.

“Vamos a liberar a Santander por la razón o por la fuerza”, complementó.