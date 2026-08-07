RedPRO le presenta hoja de ruta a Abelardo De La Espriella: “Colombia se construye desde sus territorios”

Este viernes 7 de agosto, se conoció una carta que la Red de Organizaciones Regionales de Desarrollo (RedPRO) le envió al presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, donde le mostró la hoja de ruta para los proyectos que van a realizar. Precisó que la experiencia de 14 organizaciones con presencia en 20 departamentos y vinculadas a cerca de 800 empresas representativas del país es clave para su ejecución.

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“Su mensaje ha sido claro: es el momento de las regiones. En la RedPRO compartimos plenamente esa visión. Desde hace años trabajamos convencidos de que Colombia se construye desde sus territorios y que fortalecer el liderazgo regional es la mejor manera de generar desarrollo, cerrar brechas y construir una nación más segura, equitativa y próspera”, señaló.

Esta red reúne a por lo menos 800 empresas representativas de las diferentes regiones de Colombia. Dio a conocer que esa capacidad construida desde los territorios puede ponerse al servicio de las nuevas políticas nacionales.

“Esa experiencia, construida junto a los territorios, hoy está al servicio del país. Creemos que los grandes desafíos nacionales solo podrán superarse mediante la suma de capacidades entre el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil”, agregó.

RedPRO reúne a por lo menos 800 empresas representativas de las regiones de Colombia. Foto: Guillermo Torres / Semana

En la misiva enviada a De La Espriella, la red identificó varios ámbitos que se deben tener en cuenta para la ejecución de la hoja de ruta de manera conjunta, como seguridad, economía, sistema de salud, educación, entre otros.

“En ese propósito, la RedPRO reitera su disposición para ser un aliado estratégico del Gobierno nacional y contribuir a la construcción de soluciones en asuntos prioritarios para Colombia, como la seguridad, el fortalecimiento fiscal, la sostenibilidad del sistema de salud, la educación y el desarrollo económico de las regiones”, indicó.

De igual manera, precisó: “Compartimos la convicción de que el país debe construirse escuchando a las regiones y trabajando con ellas. Cada territorio conoce mejor que nadie sus desafíos, fortalezas y oportunidades. Reconocer esa diversidad y convertirla en una fortaleza para el país será fundamental para acelerar las transformaciones que Colombia necesita”.

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Para esta red es clave que desde el Gobierno De La Espriella puedan trabajar para que la institucionalidad tenga mayor confianza.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, el Estado de derecho, la protección de la vida y el fortalecimiento de las instituciones. Estamos convencidos de que recuperar la confianza permitirá atraer inversión, generar empleo y ampliar las oportunidades para todos los colombianos”, señaló.

RedPRO cerró su comunicación con un ofrecimiento directo al presidente De La Espriella para participar en la construcción de estrategias que permitan trasladar las capacidades económicas, empresariales e institucionales de los territorios a resultados concretos.

“Señor presidente, cuente con la RedPRO como una aliada estratégica para convertir las capacidades de las regiones en resultados para Colombia”, finalizó.