Alcalde Eder ofrece millonaria recompensa por los “pirómanos” del incendio en Cristo Rey durante la posesión presidencial

El incendio registrado este viernes 7 de agosto en la vía al cerro del Cristo Rey generó una emergencia en Cali, mientras la ciudad era escenario de la jornada de posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. Una vez controladas las llamas, el alcalde Alejandro Eder anunció una recompensa de $ 50 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables.

Grave incendio en Cali, en la vía al Cristo Rey, durante la posesión de Abelardo De La Espriella: esto reportan las autoridades

La declaración del mandatario se produjo después de que los organismos de socorro trabajaran para contener la emergencia.

Eder dice que el incendio fue provocado

Eder aseguró que las autoridades manejan la hipótesis de que el fuego habría sido provocado.

“Este incendio fue provocado y estamos buscando a los pirómanos que lo empezaron”, afirmó Eder.

Por esta razón, la Alcaldía ofreció una recompensa de $ 50 millones de pesos a cambio de información que permita localizar a los responsables y avanzar en su captura.

Policía tendría identificados a posibles responsables

Eder también aseguró que ya existirían avances preliminares en la investigación y que la Policía tendría identificadas a algunas personas que podrían estar relacionadas con el incendio.

“Ya tenemos unos identificados por la Policía preliminarmente y los vamos a capturar”, sostuvo el alcalde.

La declaración se conoció después de que los organismos de socorro lograran controlar las llamas en Cristo Rey, mientras Cali concentraba la atención nacional por la jornada de posesión presidencial.

Eder destacó labor de los bomberos

El alcalde también reconoció el trabajo de los equipos que participaron en la atención de la emergencia y pidió a los ciudadanos valorar la labor realizada durante la jornada.

“Invito a la ciudadanía a que le agradezcamos a nuestros equipos de socorro, a los bomberos que han trabajado incansablemente para controlar esta situación”, manifestó.

Los organismos de emergencia estuvieron encargados de contener el incendio hasta lograr su control.

El mensaje de tranquilidad del alcalde

Al finalizar su pronunciamiento, Eder aseveró que las autoridades continuarán trabajando para proteger a los habitantes de Cali.

“Tengan la tranquilidad de que siempre estamos 24/7 cuidando el bienestar de nuestra ciudad y de sus ciudadanos”, concluyó el mandatario.

Con la emergencia controlada, ahora la atención se concentra en establecer quiénes provocaron el incendio y avanzar en las acciones anunciadas por las autoridades.