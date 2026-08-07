Este 7 de agosto, mientras el país tenía los ojos puestos en la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, los Bomberos de Cali registraron un incendio en la vía que conduce al monumento del Cristo Rey, en el occidente de esta ciudad.

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La emergencia fue reportada en redes sociales y la atención de las autoridades está concentrada en la zona de la vía al Cristo Rey, uno de los corredores que conducen hacia el monumento ubicado en el Ecoparque Cristo Rey.

Este incendio se ha hecho visible en toda la ciudad y la ciudadanía evidenció a través de las redes sociales la magnitud de la emergencia.

“Tenemos una grave emergencia en el cerro de Cristo Rey. Por lo tanto, Gestión del Riesgo nos está pidiendo que hay que evacuar algunas viviendas del sector”, declaró Luis Fernando Escobar Nieto, subsecretario de Movilidad en Cali.

Escobar Nieto explicó que, aunque la ciudad está en medio de una medida restrictiva de Día sin Carro y sin Moto, a quienes tengan que evacuar los exime la emergencia. Por lo tanto, pueden tomar sus vehículos para su desplazamiento.

Bomberos atienden la emergencia

Inmediatamente, las autoridades atendieron la emergencia con 31 unidades. De acuerdo con lo comunicado por la Alcaldía en su cuenta de X, estos equipos trabajaron “en dos frentes, con dos brigadas forestales y demás organismos de socorro”.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado lesionados ni propiedades afectadas. Aunque las imágenes de la emergencia demuestran que ya es controlada por los bomberos, la amenaza persiste ante la posibilidad de que llegue a zonas habitadas.

Los organismos de emergencia continúan trabajando en el lugar y serán ellos los que se encarguen de revelar cuáles fueron las causas del evento.

El sector ya ha registrado incendios forestales durante este año. En julio de 2026, Bomberos de Cali informó sobre la atención de un incendio forestal en la vía hacia el Cristo Rey que afectó aproximadamente cuatro hectáreas de cobertura vegetal. La emergencia fue controlada después del despliegue de personal y recursos operativos.

En dicho momento no se reportaron afectaciones en zonas residenciales.