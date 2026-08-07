Estos son los cierres viales en Cali por la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella: vías, horarios y recomendaciones

La capital del Valle del Cauca se prepara para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella y uno de los factores más importantes para esta jornada será la movilidad en la ciudad. Por esto, la Alcaldía de Cali ya dio a conocer cómo serán las medidas viales que se tomarán este viernes 7 de agosto en el territorio caleño.

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Según el comunicado oficial dado a conocer por las autoridades, los principales cierres se realizarán en la zona de la Universidad Santiago de Cali, sobre la calle 5 entre las carreras 56 y 66. También habrá restricciones en algunas vías aledañas a la institución, como las carreras 62 y 63, así como en la calle 3.

Sin embargo, los organismos de control indicaron que, en caso de movilizarse ese día por la zona, los conductores que vienen desde el sur podrán tomar la calle 5 y desviarse por la carrera 66 para continuar su recorrido por la calle 9.

Vías cerradas y rutas alternativas por la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. Foto: Alcaldía de Cali

Por su parte, quienes se movilicen desde el norte de la ciudad por la calle 5 podrán dirigirse hacia la carrera 56, en sentido occidente, para tomar la calle 1 o la avenida Circunvalar. Es importante que, durante estos recorridos, tenga en cuenta las instrucciones de los diferentes agentes de tránsito que estarán en la zona, con el fin de garantizar una movilidad tranquila y segura.

Por otro lado, debe tener en cuenta las diferentes medidas de movilidad que adoptará Cali para esta jornada, entre ellas la expedición de un decreto que confirma el día sin carro y sin moto durante el 7 de agosto en toda la ciudad. No obstante, existen algunas excepciones, como los vehículos oficiales, los automotores de vigilancia autorizados, los destinados a domicilios y los de acompañamiento fúnebre.

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Asimismo, también se permitirá el tránsito de los vehículos que harán parte de la organización de la posesión presidencial, además de aquellos pertenecientes a los medios de comunicación que cubrirán la jornada.

Tenga en cuenta que para movilizarse durante este día podrá utilizar el MIO, que será completamente gratuito durante la jornada. Todas estas medidas están previstas para comenzar a las siete de la mañana y se extenderán hasta las ocho de la noche, por lo que se recomienda planear con anticipación los desplazamientos por la ciudad.

Por su parte, la capital del Valle del Cauca realizó diferentes obras en varios puntos de la ciudad con el propósito de engalanar Cali para recibir a los visitantes nacionales e internacionales que asistirán al evento.