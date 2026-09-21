Termina la operación para recuperar los cuerpos de los cinco ocupantes de la avioneta Cessna T-206: FAC dio detalles del operativo

La Fuerza Aeroespacial Colombiana culminó este lunes la operación para recuperar los cuerpos de los cinco ocupantes de una avioneta Cessna T-206, matrícula HK4985G, que se accidentó el pasado 13 de septiembre en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá, en límites entre Chocó y Risaralda.

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Tras varios días de labores, los equipos especializados lograron completar la extracción de los cuerpos, en una operación que estuvo marcada por las condiciones geográficas y meteorológicas de la zona.

Para llegar hasta el lugar del siniestro fue necesario desplegar comandos especializados del Grupo de Operaciones Especiales Aéreas. Un helicóptero UH-60 Black Hawk, en configuración Ángel, permitió insertar a los rescatistas en un punto cercano a la aeronave. Desde allí, los integrantes del equipo avanzaron por tierra hasta alcanzar el sitio donde se encontraban los restos y realizar las maniobras de recuperación.

El acceso representó una dificultad adicional debido a las características del terreno, debido a que el lugar del accidente se encuentra en una zona montañosa, a aproximadamente 9.200 pies de altura, con pendientes pronunciadas, lluvias y condiciones agrestes que dificultaron tanto el desplazamiento terrestre como las operaciones aéreas.

La operación de recuperación se extendió durante varios días y contó con el apoyo de diferentes aeronaves. De acuerdo con la Fuerza Aeroespacial, desde el inicio de la emergencia se realizaron 15 misiones aéreas, que en conjunto acumularon más de 18 horas de vuelo.

En el operativo participaron helicópteros UH-60 Black Hawk y Bell 212, además de aeronaves C-295, C-208 y C-90, utilizadas para apoyar las diferentes etapas de la misión. Una vez recuperados, los cinco cuerpos fueron trasladados hasta el Batallón San Mateo del Ejército Nacional, en Pereira, donde culminó esta fase de la operación.

A bordo viajaban el piloto Mehmet Cankaya y cuatro profesionales de la salud que regresaban a la capital después de participar en una misión médica en el departamento del Chocó.

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Con la recuperación de los cinco cuerpos, la Fuerza Aeroespacial Colombiana dio por culminadas las labores de extracción en el lugar del accidente, después de varios días de operación en una de las zonas de más difícil acceso de la cordillera Occidental.

La entidad señaló que el despliegue requirió coordinación entre sus unidades aéreas y equipos especializados en recuperación, en una zona de difícil acceso, para completar el traslado de los ocupantes de la aeronave y permitir que los procedimientos correspondientes continuaran.