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Ubican punto de impacto de avioneta desaparecida entre Chocó y Risaralda: refuerzan operación para llegar hasta el lugar

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, la aeronave fue ubicada en una zona de alta montaña y de difícil acceso, situada aproximadamente a 9.000 pies de altitud.

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Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

15 de septiembre de 2026 a las 6:40 a. m.
La Alcaldía de Condoto confirmó la identidad de las cinco personas que iban a bordo.
La Alcaldía de Condoto confirmó la identidad de las cinco personas que iban a bordo. Foto: Alcaldía municipal de Condoto - Redes sociales A.P.I.

Luego de varias horas de trabajo, las autoridades y organismos de socorro ubicaron el punto de impacto de la aeronave Cessna T206, de matrícula HK4985, que sufrió un accidente cuando cubría la ruta entre el aeropuerto de Condoto y el aeropuerto de Guaymaral.

Fuerza Aérea habría localizado avioneta reportada como desaparecida durante el pasado fin de semana.
La Fuerza Aérea habría ubicado la avioneta reportada como desaparecida durante el fin de semana

Ahora, lo que pretenden es poder llegar hasta el lugar, que es una zona de alta montaña y el acceso es muy complejo. “Los equipos de rescate lograron la localización precisa del sitio de impacto de la aeronave Cessna T206, de matrícula HK4985, siniestrada en una zona de alta montaña de difícil acceso, ubicada a aproximadamente 9.000 pies de altitud”, informó la Aeronáutica Civil.

Asimismo, precisaron que fue clave la articulación de las autoridades, quienes desde un Puesto de Mando Unificado en Medellín, Antioquia, lideraban la búsqueda de la aeronave.

“La labor de búsqueda aérea resultó determinante para la identificación geográfica del accidente. A bordo viajaban cinco personas, 1 piloto y 4 ocupantes”, señaló la entidad.

De igual manera, indicaron que trabajan con todos los equipos para poder llegar al punto exacto del accidente aéreo.

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Las dos polémicas que le costaron el cargo al director del Dane: Abelardo De La Espriella lo declaró insubsistente

“Actualmente, personal especializado evalúa las condiciones meteorológicas y topográficas del terreno para establecer la ruta de inserción más segura de los rescatistas, con el objetivo prioritario de verificar el estado de los ocupantes e iniciar las maniobras de salvamento y recuperación”, indicó la entidad.

Las autoridades mantienen desplegada la operación y señalaron que entregarán nueva información a medida que existan avances en las labores de campo.