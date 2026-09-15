Luego de varias horas de trabajo, las autoridades y organismos de socorro ubicaron el punto de impacto de la aeronave Cessna T206, de matrícula HK4985, que sufrió un accidente cuando cubría la ruta entre el aeropuerto de Condoto y el aeropuerto de Guaymaral.

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Ahora, lo que pretenden es poder llegar hasta el lugar, que es una zona de alta montaña y el acceso es muy complejo. “Los equipos de rescate lograron la localización precisa del sitio de impacto de la aeronave Cessna T206, de matrícula HK4985, siniestrada en una zona de alta montaña de difícil acceso, ubicada a aproximadamente 9.000 pies de altitud”, informó la Aeronáutica Civil.

Asimismo, precisaron que fue clave la articulación de las autoridades, quienes desde un Puesto de Mando Unificado en Medellín, Antioquia, lideraban la búsqueda de la aeronave.

“La labor de búsqueda aérea resultó determinante para la identificación geográfica del accidente. A bordo viajaban cinco personas, 1 piloto y 4 ocupantes”, señaló la entidad.

De igual manera, indicaron que trabajan con todos los equipos para poder llegar al punto exacto del accidente aéreo.

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“Actualmente, personal especializado evalúa las condiciones meteorológicas y topográficas del terreno para establecer la ruta de inserción más segura de los rescatistas, con el objetivo prioritario de verificar el estado de los ocupantes e iniciar las maniobras de salvamento y recuperación”, indicó la entidad.

Las autoridades mantienen desplegada la operación y señalaron que entregarán nueva información a medida que existan avances en las labores de campo.