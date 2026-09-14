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Primera dama, Ana Lucía Pineda, acompañó a su hija Lucía De La Espriella en importante anuncio: este será su nuevo rol

Madre e hija participaron en un encuentro con organizaciones sociales en el que se anunció una nueva alianza que tendrá al Chocó como punto de partida.

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María Fernanda Orjuela Espitia

María Fernanda Orjuela Espitia

14 de septiembre de 2026 a las 8:28 p. m.
Ana Lucía Pineda fue la encargada de celebrar públicamente la noticia.
Ana Lucía Pineda fue la encargada de celebrar públicamente la noticia. Foto: Imagenes extraidas de la cuenta de Instagram de analu_pineda

La primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, acompañó a su hija Lucía de la Espriella durante una jornada enfocada en iniciativas sociales y trabajo con comunidades, en la que además se conoció el nuevo rol que asumirá la joven.

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El encuentro reunió a la primera dama y su hija con integrantes de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, voluntarias de Tigresas Moviéndose con Corazón y representantes de NU3, quienes compartieron experiencias y conocieron el modelo de trabajo que esta última organización desarrolla con las comunidades.

La jornada también dejó un anuncio importante para Lucía de la Espriella: fue designada como embajadora de los Voluntarios de NU3, responsabilidad desde la que estará vinculada a las iniciativas sociales que adelanta la organización.

Ana Lucía Pineda fue la encargada de celebrar públicamente la noticia y dedicó unas palabras a su hija tras conocerse la designación.

“Me llena de orgullo y gratitud que Lucía haya sido designada como embajadora de los Voluntarios de NU3”, expresó la primera dama en sus redes sociales.

Pineda agregó que confía en la manera en la que su hija asumirá esta nueva responsabilidad. “Estoy segura de que asumirá esta misión con sensibilidad, compromiso y ese profundo deseo de ayudar que nos une”, señaló.

Chocó será el punto de partida

Más allá del nuevo rol de Lucía de la Espriella, durante el encuentro también se anunció una alianza encaminada a sumar esfuerzos y llevar oportunidades a nuevos territorios del país.

De acuerdo con lo informado por NU3, Chocó será el punto de partida de esta nueva etapa, que busca articular las capacidades y experiencias de las organizaciones participantes para posteriormente ampliar su alcance a otras regiones de Colombia.

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“Hoy, Chocó es el punto de partida de una visión que queremos llevar a toda Colombia”, indicó la organización al hacer un balance de la jornada.

La primera dama también se refirió a los planes que se proyectan para este departamento y destacó la intención de trabajar conjuntamente en iniciativas dirigidas a las comunidades.

“Para Chocó, damos un nuevo paso que une capacidades, comparte experiencias y lleva oportunidades a más territorios”, manifestó Ana Lucía Pineda.

De esta manera, Lucía de la Espriella comienza una nueva faceta vinculada al voluntariado, mientras su madre destacó públicamente el compromiso con el que espera que asuma esta responsabilidad.

El encuentro, además, cerró con el anuncio de una alianza que tendrá al Chocó como escenario inicial de las acciones que buscan desarrollar conjuntamente.