Temor en Bogotá por desaparición de menores: cerca de 20 siguen sin ser ubicados

La desaparición de niños, niñas y adolescentes vuelve a generar preocupación en Bogotá. En los últimos días se han difundido nuevos carteles con fotografías, características y lugares donde varios menores fueron vistos por última vez.
Rocío Dussán, concejal de Bogotá, compartió algunos de estos casos e hizo un llamado a la ciudadanía a aportar cualquier información que permita avanzar en las búsquedas. Entre los nombres divulgados aparecen María Fernanda Sánchez, Paula Ibáñez Vásquez, Sharick Nicoll Chia Carrizosa, Alana Sofía Castañeda Chávez y Josephe Santiago Santamaría Jiménez.
El panorama se conoce mientras continúa la búsqueda de 19 menores, según el balance de la Secretaría Distrital de Seguridad con corte al 11 de septiembre. Entre el 3 de enero y esa fecha, la entidad tuvo conocimiento de 294 reportes relacionados con niños, niñas y adolescentes desaparecidos; 162 habrían sido localizados.
Estos son algunos de los menores buscados
- María Fernanda Sánchez, de 14 años, desapareció el 9 de septiembre. Su última ubicación conocida fue hacia las 3:00 p. m. en el barrio Porvenir, en Soacha. Tiene ojos claros y cabello largo. Según el cartel difundido, vestía jean azul, tenis negros Adidas y un buzo gris azulado.
- Paula Ibáñez Vásquez, de 14 años, fue vista por última vez el 7 de septiembre en Bogotá. Mide aproximadamente 1,50 metros. Es de piel trigueña, tiene cabello negro y ojos cafés. Como señal particular, presenta una cicatriz detrás de la oreja derecha. Llevaba saco gris, pijama rosada y tenis negros.
- Sharick Nicoll Chia Carrizosa, de 16 años, también aparece entre las adolescentes buscadas. El cartel difundido con su fotografía pide a cualquier persona que conozca información sobre su ubicación comunicarse con las autoridades o con la Línea 123.
- Alana Sofía Castañeda Chávez, de 14 años, fue reportada como desaparecida después de haber estado en el parque Clarelandia, en la localidad de Bosa, según la información compartida por la concejal Dussán.
- Josephe Santiago Santamaría Jiménez, de 15 años, fue visto por última vez el 10 de septiembre en el barrio La Granja, en Engativá. Vestía buzo beige con capota, pantalón de sudadera azul oscuro con franjas verdes y blancas, y tenis azules oscuros.
🚨 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐈𝐎 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐋 - 𝐉𝐎𝐕𝐄𝐍 𝐃𝐄𝐒𝐀𝐏𝐀𝐑𝐄𝐂𝐈𝐃𝐎 𝐄𝐍 𝐁𝐎𝐆𝐎𝐓𝐀́ 🚨— ACOLFUTPRO (@acolfutpro) September 14, 2026
Josephe Santiago Santamaría Jiménez (15 años) fue visto por última vez el jueves 10 de septiembre en el barrio La Granja (Engativá).
👤 Características: Vestía buzo beige de capota,… pic.twitter.com/xD07IU7NQt
🚨 𝐔𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐒𝐈𝐆𝐔𝐄𝐍 𝐃𝐄𝐒𝐀𝐏𝐀𝐑𝐄𝐂𝐈𝐄𝐍𝐃𝐎 𝐌𝐄𝐍𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐄𝐃𝐀𝐃— Concejal Rocío Dussán Pérez (@RocioDussanPer) September 14, 2026
Se buscan a estos niñas y niños desaparecidos en Bogotá, si tienen información, comunícarse con las autoridades (Línea 123), es terrible esta situación, el @ICBFColombia 𝐚… pic.twitter.com/nRrPf2FwgI
¿Qué hacer si un niño desaparece?
Ante la desaparición de un menor, no se debe esperar 24, 48 ni 72 horas para reportar el caso. La recomendación es acudir inmediatamente a las autoridades y entregar la mayor cantidad de información posible sobre la persona, el lugar y la hora en que fue vista por última vez.
Es importante proporcionar: fotografía reciente, descripción física, prendas que vestía, señas particulares y cualquier información sobre los lugares que frecuenta o las personas con las que pudo haber tenido contacto. También se recomienda conservar mensajes, llamadas u otros elementos que puedan orientar la búsqueda.
En Bogotá se puede solicitar ayuda a través de la línea de emergencias 123. Además, Colombia cuenta con la Alerta Rosa, mecanismo que permite articular y acelerar la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes.
Las autoridades piden no divulgar información sin confirmar que pueda entorpecer las investigaciones y entregar directamente cualquier pista que permita establecer el paradero de los menores.