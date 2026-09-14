Temor en Bogotá por desaparición de menores: cerca de 20 siguen sin ser ubicados

La desaparición de niños, niñas y adolescentes vuelve a generar preocupación en Bogotá. En los últimos días se han difundido nuevos carteles con fotografías, características y lugares donde varios menores fueron vistos por última vez.

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Rocío Dussán, concejal de Bogotá, compartió algunos de estos casos e hizo un llamado a la ciudadanía a aportar cualquier información que permita avanzar en las búsquedas. Entre los nombres divulgados aparecen María Fernanda Sánchez, Paula Ibáñez Vásquez, Sharick Nicoll Chia Carrizosa, Alana Sofía Castañeda Chávez y Josephe Santiago Santamaría Jiménez.

El panorama se conoce mientras continúa la búsqueda de 19 menores, según el balance de la Secretaría Distrital de Seguridad con corte al 11 de septiembre. Entre el 3 de enero y esa fecha, la entidad tuvo conocimiento de 294 reportes relacionados con niños, niñas y adolescentes desaparecidos; 162 habrían sido localizados.

Estos son algunos de los menores buscados

María Fernanda Sánchez, de 14 años , desapareció el 9 de septiembre. Su última ubicación conocida fue hacia las 3:00 p. m. en el barrio Porvenir, en Soacha. Tiene ojos claros y cabello largo. Según el cartel difundido, vestía jean azul, tenis negros Adidas y un buzo gris azulado.

, desapareció el 9 de septiembre. Su última ubicación conocida fue hacia las 3:00 p. m. en el barrio Porvenir, en Soacha. Tiene ojos claros y cabello largo. Según el cartel difundido, vestía azul, tenis negros Adidas y un buzo gris azulado. Paula Ibáñez Vásquez, de 14 años, fue vista por última vez el 7 de septiembre en Bogotá. Mide aproximadamente 1,50 metros. Es de piel trigueña, tiene cabello negro y ojos cafés. Como señal particular, presenta una cicatriz detrás de la oreja derecha. Llevaba saco gris, pijama rosada y tenis negros.

fue vista por última vez el 7 de septiembre en Bogotá. Mide aproximadamente 1,50 metros. Es de piel trigueña, tiene cabello negro y ojos cafés. Como señal particular, presenta una cicatriz detrás de la oreja derecha. Llevaba saco gris, pijama rosada y tenis negros. Sharick Nicoll Chia Carrizosa, de 16 años, también aparece entre las adolescentes buscadas. El cartel difundido con su fotografía pide a cualquier persona que conozca información sobre su ubicación comunicarse con las autoridades o con la Línea 123.

también aparece entre las adolescentes buscadas. El cartel difundido con su fotografía pide a cualquier persona que conozca información sobre su ubicación comunicarse con las autoridades o con la Línea 123. Alana Sofía Castañeda Chávez, de 14 años , fue reportada como desaparecida después de haber estado en el parque Clarelandia, en la localidad de Bosa, según la información compartida por la concejal Dussán.

, fue reportada como desaparecida después de haber estado en el parque Clarelandia, en la localidad de Bosa, según la información compartida por la concejal Dussán. Josephe Santiago Santamaría Jiménez, de 15 años, fue visto por última vez el 10 de septiembre en el barrio La Granja, en Engativá. Vestía buzo beige con capota, pantalón de sudadera azul oscuro con franjas verdes y blancas, y tenis azules oscuros.

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¿Qué hacer si un niño desaparece?

Ante la desaparición de un menor, no se debe esperar 24, 48 ni 72 horas para reportar el caso. La recomendación es acudir inmediatamente a las autoridades y entregar la mayor cantidad de información posible sobre la persona, el lugar y la hora en que fue vista por última vez.

Es importante proporcionar: fotografía reciente, descripción física, prendas que vestía, señas particulares y cualquier información sobre los lugares que frecuenta o las personas con las que pudo haber tenido contacto. También se recomienda conservar mensajes, llamadas u otros elementos que puedan orientar la búsqueda.

En Bogotá se puede solicitar ayuda a través de la línea de emergencias 123. Además, Colombia cuenta con la Alerta Rosa, mecanismo que permite articular y acelerar la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes.

Las autoridades piden no divulgar información sin confirmar que pueda entorpecer las investigaciones y entregar directamente cualquier pista que permita establecer el paradero de los menores.