Gerente de Bogotá de Abelardo De La Espriella lanzó mensaje sobre las protestas en la capital: “Algunas se salieron de control”

Se siguen conociendo reacciones a la alocución que dio el mandatario Abelardo De La Espriella el domingo 13 de septiembre en la sede de Gobierno de Barranquilla.

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En esa declaración, el jefe de Estado planteó la necesidad de hacer un protocolo frente a la autonomía universitaria y a los actos vandálicos, al expresar que no puede utilizarse esa figura para escudar bandidos.

“La autonomía universitaria no está por encima del orden público. Lo que está ocurriendo en algunas universidades del país es inaceptable. La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi Gobierno, pero el terrorismo, el vandalismo urbano, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra pública y la población civil no son protesta, son conductas que el Estado tiene que enfrentar de manera decidida”, dijo de manera directa De La Espriella en uno de los apartes de la alocución.

Sumado a ello aseguró De La Espriella: “Por eso he dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuándo estamos en el ejercicio legítimo de la protesta y cuándo existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público, que exigen, sin lugar a dudas, la intervención de las autoridades”.

Y frente a esa advertencia que expresó el jefe de Estado, reaccionó Clara Lucía Sandoval, designado gerente para Bogotá por el presidente Abelardo De La Espriella. Por medio de su cuenta personal de X publicó un fuerte mensaje.

“El presidente @ABDELAESPRIELLA hizo un anuncio que celebro, porque en Bogotá algunas protestas se salieron de control: La autonomía universitaria no está por encima del orden público ni es una patente de impunidad”, anotó la exconcejal.

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Finalmente afirmó por medio de sus redes sociales: “Y debido a eso, anunció la creación de un protocolo de actuación para determinar si una protesta es un acto legítimo o un acto de terrorismo. Con este nuevo protocolo la Policía tendrá mejores herramientas para actuar frente al vandalismos. ¡Excelente medida!”.