Abelardo De La Espriella declaró insubsistente al director del Dane, Ricardo Valencia

El presidente Abelardo De La Espriella declaró este lunes, 14 de septiembre, insubsistente al director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Ricardo Valencia. Es el primer alto funcionario del Gobierno nacional que es expulsado del Ejecutivo.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, la Casa de Nariño detalló que el primer mandatario tomó la decisión luego de que Valencia afirmara que no había encontrado anomalías en algunos indicadores del Dane correspondientes a julio de 2026.

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La molestia de la administración de De La Espriella es que la conclusión del entonces director había sido apresurada, pues no había adelantado auditorías profundas sobre las cifras producidas durante el último mes del gobierno de Gustavo Petro.

“Para el Gobierno resulta indispensable realizar una revisión rigurosa de la información recibida y garantizar que los datos sobre los cuales se adoptan decisiones estratégicas para el país respondan plenamente a la realidad económica y social de los colombianos”, se lee en el documento.

Ricardo Valencia Ramírez, director del Dane. Foto: Dane

Además el saliente funcionario hizo caso omiso a una directiva que emitió Abelardo De La Espriella, desconociendo instrucciones presidenciales de obligatorio cumplimiento.

“Las directivas presidenciales deben ser acatadas por los funcionarios del Gobierno y la coordinación institucional constituye un principio esencial para garantizar una administración pública ordenada, coherente y eficaz”, detalló la Casa de Nariño.

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La Casa de Nariño agregó que la independencia técnica del Dane será respetada y garantizada, y que nadie interferirá en su rigor científico, en sus metodologías ni en la producción objetiva de las estadísticas oficiales.

“Sin embargo, la independencia técnica corresponde al dato y a los procedimientos científicos que permiten producirlo; no constituye una autorización para que quien dirige un organismo técnico asuma posiciones políticas ni actúe como una rueda suelta dentro de la administración”, se concluyó en el comunicado.

Valencia es economista de la Universidad Javeriana y conocía en detalle al Dane, dado que entre 2018 y 2022 se desempeñó como subdirector general de la entidad, durante la administración de Juan Daniel Oviedo.