Al Metro de Bogotá solo le faltan 6 kilómetros para completar la construcción del viaducto: Galán informó sobre los avances

El Metro de Bogotá es una de las obras de infraestructura más importantes de la capital colombiana y que cada día va avanzando a pasos agigantados. La mayoría de los habitantes de la ciudad ha visto los cambios en materia de infraestructura, tras la obra que comprende un buen número de kilómetros.

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En las últimas horas, el alcalde Carlos Fernando Galán se refirió a los avances en la obra y aseguró que este lunes se instaló uno de los vanos de la construcción y que con ello ya se completaron 18 kilómetros de viaducto armado.

Tras completar 18 kilómetros de viaducto armado, al proyecto de la Línea 1 le restan seis kilómetros para culminar esta etapa de construcción. Foto: Composición Semana/ Metro de Bogotá

Ahora, tras los avances, quedan solo 6 kilómetros de viaducto por armar, para que finalmente quede completo y la obra pueda entrar en una siguiente fase de pruebas.

Grandes noticias para el Metro de Bogotá.



Con este vano, completamos hoy 18 de los 24 kilómetros del viaducto de la Línea 1. ¡El Metro avanza! pic.twitter.com/AFXnEAsyYb — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 14, 2026

Es importante tener en cuenta que esta es una de las obras que más avance ha registrado en la capital en términos de tiempo. Con corte al 31 de agosto, la Línea 1 lleva un avance de un 82,33 %. Esta irá desde el patio taller, ubicado en la localidad de Bosa, hasta la calle 72 con avenida Caracas.

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Uno de los recientes avances en temas de pruebas y puesta en marcha del metro se vivió al inicio de este mes de septiembre, cuando la administración puso en marcha dos trenes al tiempo, como parte de una prueba de circulación simultánea, con el fin de revisar el comportamiento de los trenes y los sistemas de control, señalización y comunicación antes de la entrada en servicio comercial.

La administración distrital realizó pruebas de circulación simultánea con dos trenes del Metro de Bogotá para evaluar los sistemas de control, señalización y comunicación. Foto: Composición Semana/ Metro de Bogotá-API/ Semana

Además, en los avances de obra, la administración también celebró la culminación de la construcción de una de las estructuras más grandes del proyecto. Se trata del puente ubicado en la avenida Caracas con calle 26, de unos 215 metros de largo.

La estructura está conformada por tres luces principales: dos laterales de 57,5 metros cada una y una luz central de 100 metros de longitud. En términos sencillos, una luz es la distancia libre que existe entre dos apoyos consecutivos de una estructura.