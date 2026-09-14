Aida Quilcué reaccionó al anuncio del presidente De La Espriella sobre protocolo para intervenir universidades

Este domingo 13 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella anunció en medio de una alocución la creación de un protocolo nacional para establecer en qué situaciones las autoridades podrán intervenir en los campus universitarios.

“La autonomía universitaria no es patente de impunidad. Voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades”: De La Espriella

“He dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuándo estamos en el ejercicio legítimo de la protesta y cuándo existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público, que exigen, sin lugar a dudas, la intervención de las autoridades”, indicó el presidente de la República.

El jefe de Estado hizo el anuncio, a propósito de los recientes desmanes protagonizados en Bogotá en medio de marchas universitarias.

"Lo que está ocurriendo en algunas universidades del país es inaceptable. La protesta pacífica será respetada, pero el terrorismo, el vandalismo y los ataques a infraestructura no son protesta", dijo el presidente Abelardo De La Espriella. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/YmrjFqmbwu — Revista Semana (@RevistaSemana) September 14, 2026

De tal modo, De La Espriella resaltó la importancia de diferenciar entre la protesta pacífica y los actos de vandalismo en medio de las marchas.

“La autonomía universitaria no está por encima del orden público. Lo que está ocurriendo en algunas universidades del país es inaceptable. La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi Gobierno, pero el terrorismo, el vandalismo urbano, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra pública y la población civil no son protesta, son conductas que el Estado tiene que enfrentar de manera decidida”, resaltó el mandatario de los colombianos.

Entre quienes reaccionaron al anuncio del presidente de la República, la excandidata vicepresidencial, Aida Quilcué.

Iván Cepeda reaccionó al anuncio de Abelardo De La Espriella sobre protocolo para ingreso a universidades durante disturbios

“El Gobierno anuncia un protocolo para intervenir en universidades públicas y entrar a los campus para sacar a estudiantes que considere vinculados con hechos violentos. Ninguna violencia es aceptable, y la seguridad no puede ser una excusa para desconocer la autonomía universitaria. El artículo 69 de la Constitución y la Ley 30 de 1992 la garantizan. En un país donde los estudiantes han sido perfilados y perseguidos por protestar, los centros de educación superior deben ser espacios para el pensamiento, el debate y la movilización, no escenarios de persecución”, dijo puntualmente Quilcué a través de X, este lunes 14 de septiembre.