Jaime Arizabaleta pide mensaje de urgencia para “ley anticapuchos” y anuncia apoyo irrestricto para recuperar universidades públicas

El representante a la Cámara Jaime Arizabaleta se pronunció sobre la situación de los encapuchados en las universidades y pidió acelerar en el Congreso el trámite de los proyectos de ley que buscan establecer medidas contra quienes oculten su identidad durante actos que puedan derivar en hechos violentos.
Arizabaleta sostuvo que la autonomía universitaria tiene límites y no puede utilizarse como argumento para impedir la actuación de las autoridades en materia de orden público, como ya lo había señalado el presidente Abelardo De La Espriella en su alocución del domingo.
“La autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público, ni convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado”, fueron las afirmaciones del primer mandatario.
El congresista respaldó las instrucciones del presidente Abelardo De La Espriella frente a los disturbios protagonizados por encapuchados y aseguró que estos grupos buscan “desestabilizar el país e incendiarlo”.
En ese sentido, señaló que la autonomía universitaria no puede ser utilizada para permitir actuaciones al margen de la ley y sostuvo que la Fuerza Pública debería poder ingresar a las universidades cuando exista una situación de flagrancia y proceder con la captura de los responsables.
Finalmente, Arizabaleta hizo una solicitud directa al ministro del Interior, Rodrigo Lara, para que impulse el trámite legislativo: “Le pido al ministro Rodrigo Lara un mensaje de urgencia para sacar adelante rápido la ley anticapuchos”.