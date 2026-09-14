Centro Democrático habilita plataforma para donar caballos destinados a reconstruir iglesias afectadas por terremoto

El Centro Democrático dio un nuevo paso en su campaña para conseguir 100 caballos que serán rifados con el propósito de recaudar recursos para la reconstrucción de templos afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. El partido habilitó un micrositio que permite organizar las donaciones y dirigirlas hacia iglesias específicas.

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Imagen de referencia del Centro Democrático. Foto: Lina Gasca

La plataforma hace parte de la iniciativa “Corazón Grande por la Reconstrucción” y presenta un registro de los 222 templos afectados en las zonas con mayores daños: Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Antioquia.

El usuario puede consultar la ubicación de cada parroquia, la diócesis a la que pertenece y el tipo de edificación, además de verificar mediante un mapa cuáles ya tienen una donación asignada.

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Las autoridades avanzan en la demolición de casas y edificios. En Pereira han retirado 180.000 toneladas de material. Foto: Anadolu via Getty Images

El mecanismo busca que la entrega de los animales quede formalmente registrada. Quien quiera participar debe seleccionar el templo que desea beneficiar y suministrar información tanto personal como del caballo. Posteriormente, recibirá un número de registro y el partido coordinará con la curia correspondiente la entrega física del equino.

Los datos entregados, según el Centro Democrático, serán utilizados exclusivamente para gestionar el proceso.

El Chocó fue el epicentro del terremoto y uno de los departamentos con mayores afectaciones. Decenas de casas, iglesias y centros médicos quedaron destruidos. Foto: AFP

La campaña fue impulsada principalmente por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y plantea una fórmula poco convencional para canalizar ayudas hacia las regiones damnificadas. El nuevo portal busca precisamente convertir esa convocatoria en un proceso organizado, al permitir incluso que una misma persona registre más de un caballo.